Forza Italia Emilia Romagna archivia la Tassinari, inizia l'era di Pietro Vignali

'Un partito radicato che in Emilia-Romagna lavorerà unito per rafforzare il suo ruolo di forza liberale ed europeista con gli obiettivi di migliorare la sicurezza urbana, rendere più efficiente la sanità per tutti i cittadini a partire dalle liste d’attesa, stimolare la crescita, ridurre le tasse e potenziare gli investimenti nelle infrastrutture'. Sono le principali linee guida indicate dal capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali nel suo intervento davanti a una platea di iscritti e militanti riuniti per il primo congresso regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, che lo ha eletto nuovo coordinatore regionale.
'Il confronto aperto, l’approfondimento delle problematiche locali e il significativo aumento degli iscritti – segno di rinnovata attrattività e credibilità – costituiscono la base per proseguire il lavoro svolto in questi anni dalla classe dirigente guidata dalle coordinatrici Rosaria Tassinari e Valentina Castaldini e per imprimere anche in Emilia-Romagna quel salto di qualità politico e organizzativo che Forza Italia sta realizzando in altre parti d’Italia – ha dichiarato il nuovo coordinatore degli azzurri – Forza Italia Emilia-Romagna sarà un partito organizzato e capillare, radicato nei territori e nei luoghi della vita sociale, efficace nei rapporti tra base, dirigenti ed eletti e aperto anche e soprattutto al contributo del civismo e delle realtà moderate.
'Vogliamo costruire un partito più forte, inclusivo e radicato, capace di intercettare nuove energie – ha concluso Vignali – Come ci ha insegnato il nostro grande fondatore Silvio Berlusconi di cui proprio ieri è ricorso il terzo anniversario della scomparsa, noi ci poniamo gli
La prima nomina effettuata dal neo-coordinatore regionale è stata quella di portavoce del coordinamento regionale nella persona di Matteo Fornasini, assessore a bilancio e turismo del Comune di Ferrara, al posto del modenese Piergiulio Giacobazzi.