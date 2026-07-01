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Modena, via Ganaceto, Spaggiari: 'Residenti esasperati, servono interventi immediati'

Modena, via Ganaceto, Spaggiari: 'Residenti esasperati, servono interventi immediati'

Noi Moderati chiede più controlli e responsabilità precise ai gestori dei locali della zona

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'In via Ganaceto la misura è colma. Da anni i residenti denunciano una situazione divenuta ormai insostenibile, caratterizzata dalla presenza costante di gruppi di cittadini stranieri che sostano per ore nei pressi di alcuni esercizi pubblici, consumando bevande alcoliche e creando gravi problemi di sicurezza urbana e convivenza civile. Una presenza praticamente quotidiana in orari serali, fino a tardi. Le segnalazioni raccontano di schiamazzi, liti, intimidazioni e comportamenti aggressivi che compromettono quotidianamente la sicurezza e la qualità della vita di chi abita nella zona. L’ultimo episodio, avvenuto giovedì 25 giugno in serata, ha visto un giovane minacciato mentre cercava semplicemente di recuperare il proprio scooter. È inaccettabile che una situazione nota da anni continui senza soluzioni concrete. I cittadini hanno diritto a vivere serenamente e in sicurezza. Ricordo inoltre che il Regolamento di Polizia Urbana è molto chiaro: l’articolo 9 vieta il consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e su quelle private a uso pubblico, salvo le eccezioni previste. Se le regole esistono, devono essere fatte rispettare'. A parlare è Manuela Spaggiari, presidente provinciale di Noi Moderati Modena.


'Il Comune di Modena ha recentemente dimostrato attenzione verso il tema della sicurezza e della convivenza nel centro storico adottando un pacchetto di quattro ordinanze estive finalizzate a tutelare il diritto al riposo dei residenti, limitare il consumo di alcol e rafforzare i controlli nelle aree della movida.

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Le misure prevedono, tra l’altro, limitazioni agli orari di apertura di alcuni esercizi, restrizioni sulla vendita di bevande in vetro e l’obbligo di addetti ai servizi di controllo in determinate zone. Tuttavia – prosegue Spaggiari – viene spontaneo chiedersi perché in via Ganaceto, dove i problemi sono cronici e ben conosciuti, non si riesca a garantire la stessa attenzione riservata ad altre zone della città. Noi Moderati chiede più controlli, una presenza costante delle forze dell’ordine e l’immediato coinvolgimento dei gestori dei locali affinché impediscano il ripetersi di queste situazioni. L’Amministrazione comunale intervenga con decisione per restituire sicurezza, legalità e tranquillità ai residenti di via Ganaceto'.

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