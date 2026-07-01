Agente della polizia locale morto a Milano, bandiere a mezz'asta a Modena

'Il Sulpl – Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, interpretando il sentimento di profondo cordoglio che accomuna gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Milano, ha chiesto nei giorni scorsi al Comandante della Polizia Locale di Modena se, nella giornata di giovedì 2 luglio, in occasione delle esequie del collega Francesco Imprezzabile, 39 anni, deceduto nei giorni scorsi a Milano durante inseguimento in moto di un veicolo che non si era fermato 'all'alt', vengano esposte le bandiere a mezz’asta davanti al Comando, istanza che è stata accolta'. Così in una nota il segretario vicario del Sulpl Modena Davide Minichiello.





'Tale gesto rappresenta per la categoria e soprattutto per i numerosi iscritti a questo sindacato un segno di rispetto, vicinanza e riconoscenza nei confronti di un collega che ha servito con dedizione l’Amministrazione e la collettività, consentendo a tutto il Corpo e alla cittadinanza di unirsi simbolicamente nel ricordo e nel saluto. Ancora una volta - dichiara Davide Minichiello - siamo chiamati a confrontarci con il prezzo altissimo che chi indossa una divisa può pagare nell'adempimento del dovere'.