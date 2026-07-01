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Modena, la Uil dona 10 ventilatori al carcere Sant'Anna

Modena, la Uil dona 10 ventilatori al carcere Sant'Anna

'Segnale di attenzione e di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria'

2 minuti di lettura

Dopo la visita istituzionale effettuata il 17 giugno presso la Casa Circondariale Sant'Anna di Modena, la UIL di Modena, UIL FP di Modena Reggio Emilia e UIL FP Polizia Penitenziaria di Modena, hanno voluto trasformare in un gesto concreto quanto constatato direttamente all'interno dell'istituto penitenziario, donando 10 ventilatori destinati ai luoghi di lavoro della Polizia Penitenziaria.

L'iniziativa nasce dalle condizioni riscontrate durante la visita della delegazione sindacale, effettuata insieme ai rappresentanti locali, regionali e nazionali della UIL FP Polizia Penitenziaria, nel corso della quale erano emerse le pesanti criticità organizzative e ambientali che quotidianamente affrontano gli operatori del Corpo.

Nel corso del sopralluogo la delegazione aveva infatti verificato una situazione caratterizzata da un grave sovraffollamento detentivo, da una significativa carenza di organico della Polizia Penitenziaria e da condizioni strutturali che, in diversi ambienti di lavoro, risultano non adeguate a garantire il necessario benessere del personale.

In particolare, durante il periodo estivo, le elevate temperature rendono ancora più gravose le condizioni di lavoro degli operatori, già chiamati a garantire la sicurezza dell'istituto affrontando turni particolarmente impegnativi e carichi di lavoro sempre più elevati.

Per questo motivo la UIL di Modena, UIL FP di Modena Reggio Emilia e la UIL FP Polizia Penitenziaria di Modena, hanno

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deciso di contribuire concretamente, acquistando e donando dieci ventilatori che saranno collocati negli ambienti di servizio della Polizia Penitenziaria, con l'obiettivo di offrire un piccolo ma significativo sollievo a chi ogni giorno garantisce sicurezza, legalità e tutela dei diritti all'interno della struttura.

'Le organizzazioni sindacali – dichiarano Roberto Rinaldi, Coordinatore UIL Modena, Nicola Maria Russo, Segretario Generale UIL FP Modena Reggio Emilia, e Gaetana Simeoli rappresentante della UIL FP Polizia Penitenziaria di Modena – hanno certamente il dovere di denunciare le criticità e di rivendicare interventi strutturali dalle istituzioni. Ma crediamo anche che, quando possibile, sia importante compiere gesti concreti di vicinanza verso lavoratrici e lavoratori che operano quotidianamente in condizioni estremamente difficili. La donazione dei ventilatori non risolve certo i problemi della Casa Circondariale di Modena, ma rappresenta un segnale di attenzione e di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, che continuano a svolgere il proprio servizio con grande professionalità e senso dello Stato, nonostante le oggettive difficoltà'.

UIL, UIL FP e UIL FP Polizia Penitenziaria ribadiscono come restino pienamente attuali le criticità già evidenziate al termine della visita del 17 giugno: il grave sovraffollamento dell'istituto, la carenza di personale, i carichi di lavoro, le condizioni

manutentive della struttura e la necessità di garantire ambienti di lavoro sempre più salubri e sicuri.

'Continueremo a sollecitare il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria affinché vengano adottati gli interventi necessari per rafforzare gli organici, migliorare le condizioni di lavoro del personale e assicurare un sistema penitenziario capace di coniugare sicurezza e dignità del lavoro. Questa donazione vuole essere un segnale concreto di vicinanza, ma anche un invito alle istituzioni affinché nessuno dimentichi chi, ogni giorno, opera all'interno delle carceri italiane garantendo un servizio essenziale per l'intera collettività'.

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