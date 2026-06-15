Bomporto e Bastiglia: parte a ricognizione sui conferimenti di rifiuti

I Comuni di Bomporto e Bastiglia informano la cittadinanza che il Gruppo Hera ha avviato nel corso del 2026 una campagna di verifica relativa alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). L'attività viene introdotta attraverso una modalità innovativa di controllo incrociato con l'obiettivo fondamentale di garantire una maggiore equità, individuando le posizioni utente ancora sconosciute e sanando eventuali violazioni, sia totali che parziali.





Nei prossimi giorni, pertanto, alcuni utenti domestici e non domestici di entrambi i territori comunali potranno ricevere un accertamento relativo al recupero della TCP non riscossa (soggetti che non hanno un contratto né le dotazioni per conferire correttamente i rifiuti) o relativo alla regolarizzazione di anomalie (utenti per i quali risulta, ad esempio, una discrepanza sui metri quadri dichiarati o un'agevolazione non dovuta).





Gli accertamenti sono stati svolti da una azienda contrattualizzata da Hera, iscritta all'albo dei concessionari della riscossione, sulla base delle banche dati del Catasto e dell'Agenzia delle Entrate. L'accertamento può essere contestato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto: trascorsi i due mesi senza alcuna segnalazione, l'importo accertato diventerà esecutivo.





Sportelli dedicati sul territorio (solo su appuntamento)

Per informazioni e comunicazioni è possibile telefonare al numero 051 021 7183 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle

9:00 alle 13:00 o scrivere a tcp.recuperoareamodena@gmail.com oppure a tcp.recuperoareamodena@sicurezzapostale.it





Per andare incontro alle esigenze dei cittadini e facilitare la verifica dei singoli atti, sono disponibili gli Sportelli dedicati all'Accertamento Tariffa Rifiuti, che operano solo su appuntamento nelle seguenti sedi:





Sportello di Bomporto: si trova presso il Municipio in Piazza Matteotti 34 (ingresso Anagrafe, Galleria Tornacanale) ed è aperto il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.





Sportello di Bastiglia: si trova presso il Municipio in Piazza della Repubblica 57 (entrata Anagrafe, al primo piano) ed è aperto il lunedì e il giovedì mattina dalle 8:30 alle 12:30.





Le prenotazioni degli appuntamenti per entrambi gli sportelli possono essere effettuate telefonando al numero 051 021 7183 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Segnaliamo che i cittadini possono recarsi indifferentemente allo Sportello di Bomporto o a quello di Bastiglia, a prescindere dal comune di residenza.





'L'attività di verifica delle posizioni - specificano i comuni - ha lo scopo di rendere più corretta ed equa l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale. I ricavi di Hera collegati al servizio di igiene urbana sono infatti regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dall'Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti

(ATERSIR), pertanto eventuali ricavi superiori a quanto fissato dalla regolazione potranno concorrere a una riduzione del costo del servizio per l'intera collettività'