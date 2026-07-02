I collegi universitari di merito: l'astronauta Cheli ospite al San Carlo

Da giovedì 2 a sabato 4 luglio 2026, la Fondazione Collegio San Carlo ospita l'evento “I Collegi Universitari di Merito e la trasmissione del sapere”, evento di rilievo internazionale dedicato alla formazione dei giovani e al ruolo dei Collegi Universitari di Merito nel mondo di oggi e nel prossimo futuro.



L’iniziativa, organizzata in occasione del 400° Anniversario della Fondazione Collegio San Carlo, insieme alla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) e alla European University College Association (EucA), riunirà a Modena studenti, responsabili dei Collegi, rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale provenienti da tutta Italia. Sarà inoltre presente una delegazione dei Colegios Mayores di Spagna, tra le istituzioni più storiche e prestigiose del sistema formativo e universitario spagnolo.

Vi segnalo, in particolare, che venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 10.30 presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo 5, Modena) si terrà una sessione plenaria dedicata al futuro della formazione che, dopo i saluti istituzionali, vedrà alle ore 11.30 il keynote speech di Maurizio Cheli, astronauta, pilota collaudatore e imprenditore, primo italiano a ricoprire il ruolo di Mission Specialist in una missione dello Space Shuttle, sul tema 'Volare sopra alle nuvole. La formazione integrale per orientarsi nella complessità'.