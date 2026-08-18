Turismo, Ferragosto positivo: Riviera vicina al sold out con camere occupate fino al 95%

Riviera vicina al sold out e migliaia di escursionisti in Appennino: il Ferragosto conferma l'attrattività dell'offerta turistica dell'Emilia-Romagna, dalla Costa alla montagna. A certificarlo sono i primi dati elaborati dall'Osservatorio turistico regionale: l'occupazione delle camere ha raggiunto tra il 90% e il 95% sulla Riviera. Località affollate anche in Appennino: uffici Iat pieni di turisti, sold out nelle strutture ricettive di Corno alle Scale (Bo) e Cimone (Mo), con le seggiovie del comprensorio modenese che da giugno hanno trasportato in vetta 17mila persone.

Il buon andamento di Ferragosto conferma una stagione estiva che continua a dare risultati positivi. Dopo un luglio in crescita, tra l'1% e il 3% di presenze rispetto allo stesso mese del 2025, agosto si avvia a chiudere su livelli complessivamente in linea con quelli dello scorso anno, con buone prospettive per la seconda parte del mese.

'Il Ferragosto conferma la forza dell'offerta turistica dell'Emilia-Romagna, dalla Riviera all'Appennino, e il buon andamento della stagione estiva dopo un luglio che ha fatto registrare risultati in miglioramento rispetto al 2025- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. Siamo particolarmente soddisfatti del buon andamento della Riviera, dei segnali molto positivi che arrivano dall'Appennino e della crescita della componente internazionale, sostenuta anche dal potenziamento dei collegamenti aerei e dai nuovi voli verso importanti mercati europei.

In prospettiva anche lo sviluppo del Terminal Crociere di Ravenna aumenterà significativamente il grado di internazionalizzazione. Sono risultati che raccontano la solidità di un settore che rappresenta uno dei motori dello sviluppo dell'Emilia-Romagna e il valore del lavoro svolto ogni giorno da imprese, operatori turistici, amministrazioni locali e da tutto il sistema territoriale per rendere la nostra regione sempre più attrattiva. È su questa capacità di fare sistema che si fonda anche la strategia che stiamo portando avanti per rendere l'Emilia-Romagna una destinazione sempre più accessibile, internazionale e competitiva durante tutto l’anno. Abbiamo tutte le condizioni per consolidare questi risultati anche nelle prossime settimane- proseguono presidente e assessora-: il calendario dei grandi eventi, dal Meeting di Rimini agli appuntamenti sportivi, contribuirà a mantenere alta l'attrattività della costa e a prolungare la stagione. L'obiettivo resta quello di crescere non soltanto nei numeri, ma nella qualità dell'offerta e nella capacità di generare valore per imprese, lavoratori e territori'.





Luglio in crescita, aumentano anche le tariffe medie

Secondo i primi dati turistici elaborati dall’Osservatorio turistico regionale sulla base delle piattaforme del Tourism Data Hub di Apt Servizi Emilia-Romagna, luglio ha registrato sulla costa un incremento delle presenze nelle strutture ricettive compreso tra l’1% e il 3% rispetto allo scorso anno.

A sostenere l’andamento del mese hanno contribuito il calendario dei grandi eventi e manifestazioni sul territorio e il rafforzamento dei collegamenti aerei con i principali mercati internazionali.

Particolarmente significativo il risultato dell'Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino 'Federico Fellini' che a luglio ha superato, per il secondo mese consecutivo, la soglia dei 100mila passeggeri, con una crescita del 72% rispetto al 2025. Un dato che conferma il rafforzamento della componente internazionale, in particolare dalla Polonia e dalla Germania, quest'ultima favorita anche dal nuovo collegamento con Colonia. Mese record anche per l’Aeroporto Marconi di Bologna, che ha chiuso luglio a quota 1.136.375 passeggeri, con un incremento del 3,0% sullo stesso mese del 2025. E’ il miglior mese di sempre per lo scalo bolognese.





Agosto, occupazione già al 70% in Riviera. Grandi eventi per sostenere la seconda parte del mese

Anche agosto si prospetta positivo per la Riviera. Le prenotazioni già registrate si attestano attorno al 70% lungo tutta la costa emiliano-romagnola, mentre le stime indicano un'occupazione finale per il mese superiore all'80%. La settimana di Ferragosto ha già confermato le attese, superando ampiamente la soglia del 90% di camere occupate. A sostenere i flussi nella seconda metà del mese contribuirà il Meeting di Rimini, che quest'anno sarà caratterizzato anche dalla storica visita di Papa Leone XIV, con un richiamo atteso di visitatori italiani e internazionali.

Anche nelle settimane successive i grandi eventi contribuiranno a prolungare la stagione turistica.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo, l'Itf Beach Tennis Sand Series a Cesenatico (1-6 settembre), l'Italian Bike Festival (4-6 settembre) e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del MotoGp (11-13 settembre), entrambi in programma al Misano World Circuit, Dominate the Water a Cattolica (19-20 settembre) e l’Ironman a Cervia (17-20 settembre, con la gara clou sabato 19), con ricadute attese sull'intera Riviera e sui territori limitrofi in termini di presenze turistiche e indotto.





Germania e Svizzera guidano la spesa turistica internazionale

Indicazioni positive arrivano anche dall'analisi della spesa dei turisti. I dati di GeoSpending Insight, la piattaforma di Mastercard che monitora gli acquisti effettuati nelle strutture ricettive, nella ristorazione, nel commercio, nell'intrattenimento e negli altri servizi, confermano che nei primi sei mesi del 2026 Germania e Svizzera sono stati i principali mercati esteri per spesa turistica sulla Riviera. La Germania rappresenta il 23,5% della spesa complessiva dei visitatori stranieri, seguita dalla Svizzera (11,6%), dall'Austria (5,2%), dal Regno Unito (4,8%) e dai Paesi Bassi (4,3%). Nel complesso, i mercati del Nord e del Centro Europa generano oltre la metà della spesa turistica internazionale sulla Riviera.