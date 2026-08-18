Turismo, Ferragosto positivo: Riviera vicina al sold out con camere occupate fino al 95%

Riviera vicina al sold out e migliaia di escursionisti in Appennino: il Ferragosto conferma l'attrattività dell'offerta turistica dell'Emilia-Romagna, dalla Costa alla montagna. A certificarlo sono i primi dati elaborati dall'Osservatorio turistico regionale: l'occupazione delle camere ha raggiunto tra il 90% e il 95% sulla Riviera. Località affollate anche in Appennino: uffici Iat pieni di turisti, sold out nelle strutture ricettive di Corno alle Scale (Bo) e Cimone (Mo), con le seggiovie del comprensorio modenese che da giugno hanno trasportato in vetta 17mila persone.
Il buon andamento di Ferragosto conferma una stagione estiva che continua a dare risultati positivi. Dopo un luglio in crescita, tra l'1% e il 3% di presenze rispetto allo stesso mese del 2025, agosto si avvia a chiudere su livelli complessivamente in linea con quelli dello scorso anno, con buone prospettive per la seconda parte del mese.
'Il Ferragosto conferma la forza dell'offerta turistica dell'Emilia-Romagna, dalla Riviera all'Appennino, e il buon andamento della stagione estiva dopo un luglio che ha fatto registrare risultati in miglioramento rispetto al 2025- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-. Siamo particolarmente soddisfatti del buon andamento della Riviera, dei segnali molto positivi che arrivano dall'Appennino e della crescita della componente internazionale, sostenuta anche dal potenziamento dei collegamenti aerei e dai nuovi voli verso importanti mercati europei.
Luglio in crescita, aumentano anche le tariffe medie
Secondo i primi dati turistici elaborati dall’Osservatorio turistico regionale sulla base delle piattaforme del Tourism Data Hub di Apt Servizi Emilia-Romagna, luglio ha registrato sulla costa un incremento delle presenze nelle strutture ricettive compreso tra l’1% e il 3% rispetto allo scorso anno.
Particolarmente significativo il risultato dell'Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino 'Federico Fellini' che a luglio ha superato, per il secondo mese consecutivo, la soglia dei 100mila passeggeri, con una crescita del 72% rispetto al 2025. Un dato che conferma il rafforzamento della componente internazionale, in particolare dalla Polonia e dalla Germania, quest'ultima favorita anche dal nuovo collegamento con Colonia. Mese record anche per l’Aeroporto Marconi di Bologna, che ha chiuso luglio a quota 1.136.375 passeggeri, con un incremento del 3,0% sullo stesso mese del 2025. E’ il miglior mese di sempre per lo scalo bolognese.
Agosto, occupazione già al 70% in Riviera. Grandi eventi per sostenere la seconda parte del mese
Anche agosto si prospetta positivo per la Riviera. Le prenotazioni già registrate si attestano attorno al 70% lungo tutta la costa emiliano-romagnola, mentre le stime indicano un'occupazione finale per il mese superiore all'80%. La settimana di Ferragosto ha già confermato le attese, superando ampiamente la soglia del 90% di camere occupate. A sostenere i flussi nella seconda metà del mese contribuirà il Meeting di Rimini, che quest'anno sarà caratterizzato anche dalla storica visita di Papa Leone XIV, con un richiamo atteso di visitatori italiani e internazionali.
Anche nelle settimane successive i grandi eventi contribuiranno a prolungare la stagione turistica.
Germania e Svizzera guidano la spesa turistica internazionale
Indicazioni positive arrivano anche dall'analisi della spesa dei turisti. I dati di GeoSpending Insight, la piattaforma di Mastercard che monitora gli acquisti effettuati nelle strutture ricettive, nella ristorazione, nel commercio, nell'intrattenimento e negli altri servizi, confermano che nei primi sei mesi del 2026 Germania e Svizzera sono stati i principali mercati esteri per spesa turistica sulla Riviera. La Germania rappresenta il 23,5% della spesa complessiva dei visitatori stranieri, seguita dalla Svizzera (11,6%), dall'Austria (5,2%), dal Regno Unito (4,8%) e dai Paesi Bassi (4,3%). Nel complesso, i mercati del Nord e del Centro Europa generano oltre la metà della spesa turistica internazionale sulla Riviera.