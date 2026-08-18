Fondi post-sisma gonfiati nel Modenese: la Corte dei Conti condanna due imprenditori modenesi

La Sezione giurisdizionale di Bologna della Corte dei Conti ha accolto parzialmente le richieste della Procura, ordinando l'immediata restituzione della cifra intascata indebitamente tramite un sistema di sovra fatturazioni per i lavori sui capannoni danneggiati dal terremoto del 2012.
In sostanza la magistratura contabile avrebbe fatto emergere che la somma ottenuta per la ricostruzione sarebbe stata utilizzata solo in parte. E la quota non utilizzata di circa 1,6 milioni di euro sarebbe stata poi fatturata ugualmente alla Regione.
I due fratelli, titolari di un'azienda operante nel settore della ceramica nella bassa, avevano ottenuto contributi pubblici per circa 5,9 milioni di euro. I fondi erano destinati al ripristino strutturale e all'adeguamento antisismico degli immobili aziendali.
Le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza avrebbero svelato un accordo parallelo e nascosto con una ditta edile incaricata dei lavori.
Il denaro pubblico in più rientrava nelle disponibilità dei due fratelli attraverso contratti fittizi e artifizi contabili.
Durante il dibattimento, la difesa dei due imprenditori ha tentato di eccepire la prescrizione del reato, sostenendo che fossero passati più di cinque anni dall'erogazione dei bonifici statali.
I giudici della Corte dei Conti hanno respinto la tesi difensiva.
La sentenza ha invece assolto con formula piena sia il tecnico progettista che aveva curato la documentazione, sia l'impresa edile bolognese che ha materialmente eseguito le opere. I giudici non avrebbero ravvisato prove sufficienti del loro coinvolgimento diretto o di una complicità consapevole nel disegno fraudolento I 1,6 milioni di euro dovranno essere versati direttamente al Presidente della Regione Emilia-Romagna, nel suo ruolo istituzionale di Commissario delegato per la Ricostruzione.