Modena, in arrivo tre nuovi autovelox fissi: multe a raffica e incassi record

Tre nuove postazioni fisse per il controllo elettronico del rispetto dei limiti di velocità in arrivo sulle strade di Modena. Con l’approvazione di una delibera di Giunta, è stato avviato l’iter per l’installazione dei tre autovelox, che sarà completato nel giro di qualche mese.

Le tre postazioni fisse verranno installate lungo la Tangenziale sud Mistral, in direzione Sassuolo; sulla via Nuova Estense, nel tratto compreso tra via Morane e via Vignolese in direzione centro città, e in via Emilia ovest, direzione Rubiera, all’altezza del civico 1480.

I dispositivi si aggiungono agli autovelox già installati sulla tangenziale Carducci in direzione Bologna nei pressi dell'uscita 6, in funzione dal 2016, e in viale Italia per i veicoli provenienti da via Emilia Ovest e via Zucchi in direzione San Faustino, attivo dal 2022. Nel 2025 da questi due apparecchi il Comune di Modena ha incassato poco meno di 5 milioni di euro.