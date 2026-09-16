Finale Emilia funestata dai roghi: a fuoco l'inceneritore dell'ex zuccherificio:

'Bruciano per l'ennesima volta gli ammassi all'interno dell'inceneritore Ex Zuccherificio. Sono anni che questo disastro si perpetua!!! Non abbiamo più le parole per descrivere il continuo inquinamento che il nostro territorio sta subendo da anni. Adesso basta. L'amministrazione comunale non può più continuare in questo perenne lassismo. Questi impianti vanno fermati immediatamente con ordinanza comunale d'urgenza'. Ad affermarlo l'Osservatorio civico Ora Tocca Noi per voce del proprio referente Maurizio Poletti, in relazione al rogo generato all'interno dell'area dell'ex zuccherificio di Finale Emilia. Un fatto che si inserisce come ultimo di una serie di roghi che hanno colpito degli impianti industriali della zona.

'Il sindaco in qualità di primo responsabile della salute pubblica ha il dovere istituzionale e morale di difendere i cittadini della nostra Comunità' - afferma Poletti. 'È gravissimo che dopo più di 10 anni di incendi all'interno dell'inceneritore Ex Zuccherificio non si sia affrontato e risolto questo enorme problema. È una vergogna. Siamo stanchi dei comunicati tranquillizzanti di Arpa e di Ausl che da anni ci dicono che tutto va bene e che l'aria che respiriamo ha i parametri nella norma. Non accettiamo più questo atteggiamento. Adesso dipende solo dal sindaco di Finale Emilia. È giunta l'ora delle decisioni forti e senza precedenti. Serve coraggio e determinazione, ma temo che questo sindaco non sia attrezzato per il ruolo di difensore della nostra Comunità' - conclude Poletti.

