Corri con AIL Modena, il 24 settembre torna la camminata solidale

Giovedì 24 settembre, con partenza alle 19 dal parco Novi Sad, Modena si rimette in cammino insieme ad AIL per la decima edizione della tradizionale iniziativa ludico-motoria non competitiva promossa da AIL Modena OdV – sezione “Luciano Pavarotti” dell’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma – con il sostegno del Comune. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino, che unisce partecipazione, attenzione e impegno concreto a favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in municipio dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, dal presidente dell’associazione l’avvocato Paolo Pernice e dalla volontaria Rina Bettuzzi.





Il percorso della camminata si snoda lungo un itinerario urbano che segue il tracciato delle mura cittadine, offrendo due possibilità – 5 o 10 chilometri – con partenza e arrivo al Parco Novi Sad. A rendere riconoscibile la camminata, come ogni anno, è anche la t-shirt dedicata, che per questa edizione si presenta in verde fluo, segno visibile di una comunità che si ritrova e condivide un obiettivo comune. Famiglie, gruppi sportivi, scuole, associazioni e singoli cittadini tornano così a partecipare a un’iniziativa che negli anni ha raccolto migliaia di adesioni, trasformando un gesto semplice come il camminare in un segnale tangibile di vicinanza.

“Questa camminata – sottolinea l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi – è qualcosa di più di un evento sportivo: è un’occasione per riconoscersi come comunità e sostenere insieme chi affronta percorsi complessi.

Il Comune è al fianco di AIL Modena perché iniziative come questa dimostrano come lo sport possa diventare uno strumento concreto di solidarietà e consapevolezza”.





Fondata nel 1992 da un gruppo di persone unite da esperienze dirette o indirette con la malattia, AIL Modena ha costruito negli anni una rete solida di interventi a sostegno della ricerca e dell’assistenza. I fondi raccolti contribuiscono a finanziare borse di studio per giovani ricercatori impegnati nelle strutture ematologiche del Policlinico di Modena, a garantire un servizio di assistenza domiciliare ematologica – che solo nel 2025 ha consentito centinaia di trasfusioni gratuite a casa dei pazienti – e a sostenere il supporto psicologico per pazienti e familiari, oltre all’acquisto di attrezzature e alla formazione del personale sanitario.





L’iscrizione alla camminata prevede una quota di 12 euro con t-shirt celebrativa oppure di 3 euro con braccialetto; è possibile registrarsi entro il 23 settembre nella sede AIL di via Bellinzona o direttamente la sera dell’evento a partire dalle 18.

Al termine del percorso è previsto un ristoro e saranno premiati i gruppi più numerosi.

Dalla prima edizione a oggi, i passi condivisi sono stati centinaia di migliaia. Un numero che racconta meglio di ogni altra cosa la forza di un’iniziativa che continua a crescere, coinvolgendo sempre nuove energie. Perché camminare insieme, in questa occasione, significa contribuire in modo concreto a una sfida che riguarda tutti.