Abolizione bollo auto: a Modena circa 350.000 veicoli interessati

Il bollo auto sarà abolito, non per tutti i veicoli, ma per molti. La misura, pensata dal governo, per alleggerire i bilanci delle famiglie che utilizzano l'auto per gli spostamenti quotidiani, fissa un limite chiaro: saranno esentati i veicoli con una potenza fino a 80 kW (circa 110 cavalli), applicabile a un massimo di un veicolo per proprietario.La provincia di Modena si appresta a essere una delle aree più impattate dalla riforma: secondo le stime basate sui dati ACI, sul territorio provinciale circola un parco auto di poco inferiore alle 500.000 unità. Poiché la soglia copre oltre il 70% dei veicoli totali a livello nazionale, a Modena e provincia la platea interessata dall'esenzione sfiora i 350.000 veicoli.In Emilia-Romagna le tariffe del bollo includono un'addizionale regionale. Per le auto più diffuse (classi ambientali Euro 4, Euro 5 ed Euro 6), la tariffa base è di 2,58 euro per ogni kW, a cui si somma l'incremento del 10% applicato dalla [Regione Emilia-Romagna], portando il costo effettivo a circa 2,84 euro a kW.Questo significa che per la stragrande maggioranza delle utilitarie, delle citycar e delle berline medie della provincia, il risparmio medio annuale si attesterà tra i 130 e i 220 euro a famiglia.Il tesoretto complessivo che rimarrà nelle tasche dei cittadini modenesi è stimato in oltre 50 milioni di euro all'anno.I nuovi criteri non si basano sul marchio, ma unicamente sui kW indicati nella carta di circolazione, permettendo a moltissime delle auto più vendute a Modena e maggiormente presenti sulle nostre strade di rientrare perfettamente nei parametri di azzeramento della tassa:Tutti i modelli compatti pensati per i contesti urbani con motorizzazioni tra i 50 kW e i 65 kW (come le versioni d'ingresso della Lancia Ypsilon, della Renault Clio o della Toyota Yaris) vedranno svanire il bollo. Per una motorizzazione classica da 55 kW, ad esempio, l'azzeramento si tradurrà in un risparmio di circa 156,20 euro all'anno.Anche molti dei veicoli a guida alta preferiti dalle famiglie modenesi rispettano la soglia degli 80 kW, purché equipaggiati con i motori base a tre o quattro cilindri (come le versioni benzina o diesel meno potenti della Volkswagen T-Roc, della Ford Puma o della Jeep Renegade). Un crossover con una potenza di 74 kW comporterà un risparmio annuale esatto di 210,16 euro (74 kW x 2,84 €/kW).Sebbene la stima teorica parli di 350.000 auto idonee, l'impatto reale sarà leggermente limato da due condizioni essenziali.In primo luogo, è previsto il limite del singolo veicolo per proprietario: se un cittadino possiede due utilitarie sotto gli 80 kW intestate a proprio nome, riceverà lo sconto solo sulla prima.In secondo luogo, una fetta del parco auto modenese (composta da vetture storiche ultratrentennali o modelli 100% elettrici) gode già di specifiche agevolazioni o esenzioni totali sulla tassa automobilistica erogate dai servizi della Regione Emilia-Romagna, e non registrerà quindi variazioni sul proprio bilancio. Per tutti gli altri, il 2027 segnerà la fine di una delle tasse di proprietà più discusse del paese.