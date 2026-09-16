Festa di compleanno per il Gruppo Acquisto Solidale ACLI Modena

Venerdì 18 settembre, dalle 19, il GAS Insieme ACLI di Modena celebra il suo undicesimo compleanno nel Cortile del Tempio (viale Caduti in Guerra 192), condiviso tra il punto vendita e il teatro Tempio. Una cena sotto le stelle, preparata con i prodotti dei produttori locali e accompagnata dalla musica de Gli Insuperabili, diventerà l’occasione per festeggiare più di un semplice anniversario: undici anni di scelte consapevoli, relazioni e comunità.Nato nel 2015, il Gruppo di Acquisto Solidale è cresciuto attorno a un’idea semplice e ancora attualissima: unire le persone per acquistare meglio, privilegiando qualità, sostenibilità, filiera corta e un rapporto diretto con chi produce. Una pratica che non riguarda solo ciò che si mette nel carrello, ma che trasforma la spesa in un gesto di partecipazione e sostegno al territorio. Filiera corta, che elimina i passaggi che aumentano i prezzi, per prodotti di qualità acquistati direttamente da chi li produce.

Tra i valori che hanno guidato il GAS in questi anni c’è anche l’attenzione alle nuove forme di vita quotidiana. Come sottolinea Francesca Maletti, fondatrice e ideatrice del progetto, circa il 40% dei nuclei familiari modenesi è composto da una sola persona.Per questo il GAS Insieme ACLI offre ai singoli la possibilità di accedere agli stessi vantaggi del gruppo: prezzi calmierati, prodotti selezionati con cura, trasparenza sulla filiera e la forza di una comunità che sostiene scelte più consapevoli.Un modo concreto per rendere la qualità accessibile anche a chi non ha un nucleo familiare numeroso alle spalle. Una novità almeno rispetto alla filosofia che solitamente regge i gruppi di acquisto ovvero gruppi di persone che unendosi riescono ad acquistare direttamente dal produttore, grandi quantità di beni con aranzia di qualità e di prezzi più bassi.

“In questi anni abbiamo scoperto che scegliere insieme significa anche conoscersi, creare legami e costruire comunità' – racconta Maletti. 'Vogliamo continuare a ercare qualità e sostenibilità, sostenere i produttori e, soprattutto, farlo insieme”.

Oggi il Gas ha come responsabile Paola Piccinini che annuncia, da ottobre, anche la preparazione di verdure alla griglia per pranzi pronti. Mentre i prodotti in vendita e bio costituiranno la cena gratuita che venerdì sera dalle ore 19 alla festa di compleanno. In una serata che sarà anche un’occasione per chi non conosce ancora il GAS di scoprire da vicino come funziona, incontrare chi ne fa parte e capire come partecipare.L’ingresso è libero e aperto a tutti e tutte: un invito a conoscere una comunità che, da undici anni, costruisce un modo diverso di fare la spesa e di valorizzare il territorio'