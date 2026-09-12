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Raggiunta oggi in Emilia Romagna la soglia di 2,2 euro al litro per il gasolio

Raggiunta oggi in Emilia Romagna la soglia di 2,2 euro al litro per il gasolio

Con questo trend di crescita, se il Governo non confermasse il taglio, in scadenza per l'ennesima volta, il diesel potrebbe superare a fine mese i 2,5 euro

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'Le chiamano soglie psicologiche, ed è bene segnalare quando vengono superate. Nell'arco di poche settimane, con una decisa accelerazione in quest'ultima, i carburanti sono ulteriormente schizzati in alto. Negli ultimi 30 giorni in Emilia-Romagna il prezzo medio del gasolio è cresciuto di 13 centesimi, quello della benzina di 12. Oggi è stata raggiunta la soglia di 2,20 euro al litro per il gasolio, ad appena 3 centesimi dal record registrato nelle giornate del 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina. In assenza del mini taglio di 0,17 centesimi delle accise oggi il gasolio sarebbe a 2,37'. A parlare è Marzio Govoni di Federconsumatori Modena.


'Con questo trend di crescita, se il Governo dopo il 17 settembre non confermasse il taglio, in scadenza per l'ennesima volta, il diesel potrebbe superare a fine mese i 2,5 euro al litro. Nel frattempo notiamo che a Modena crescono i distributori i cui prezzi sono superiori a quanto dichiarato sul sito ministeriale; nel reggiano la Guardia di Finanza ha passato al setaccio 102 distributori, scoprendo irregolarità in uno su tre. A Modena confidiamo che siano in corso azioni simili. Nel frattempo registriamo che il distributore di gasolio più caro è a Sassuolo, con la ragguardevole cifra di 2,379 euro al litro, seguito da altri 7 che hanno superato o raggiunto i 2,3 euro al litro. A Fiorano il record del gasolio servito in provincia, con 2,649. Ancora a Sassuolo il record della benzina self più cara, con 2,229 euro al litro - continua Federconsumatori -. A Formigine invece il record negativo della benzina servita più cara, con 2,549 euro al litro. Tutti Comuni del Distretto ceramico. Omettiamo di segnalare i più economici, perché alcuni prezzi non sono reali. Infine la crescita, poco notata, del Metano, cresciuto in un mese del 12,5%. Una provincia, la nostra, dove questo carburante è molto diffuso, soprattutto tra i lavoratori che affrontano grandi distanze tra casa e lavoro'.

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