E' morto a 79 anni Tomaso Tommasi di Vignano, storico presidente Hera

'Con Tomaso Tommasi di Vignano perdiamo uno dei migliori manager pubblici che il nostro Paese abbia avuto, ma soprattutto un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente dell’Emilia-Romagna. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e oggi lo ricordo con grande affetto, stima e gratitudine. Alla sua competenza, alla sua visione e alla lungimiranza degli amministratori pubblici di allora dobbiamo una parte fondamentale della nascita, della crescita e dell’identità di Hera, diventata negli anni una delle più importanti realtà industriali italiane'.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, sulla scomparsa a 79 anni di Tomaso Tommasi di Vignano, storico presidente esecutivo del Gruppo Hera, che ha fondato e poi guidato per oltre vent’anni, dalla nascita della multiutility nel 2002 fino al 2023. Nato a Brescia nel 1947 e laureato in Giurisprudenza, Tommasi di Vignano aveva alle spalle una lunga carriera ai vertici di alcune delle principali aziende italiane. Dopo le esperienze in Sip, Iritel, Stet e Telecom Italia e Acegas, dove è stato amministratore delegato e poi vicepresidente, nel novembre 2002 era arrivato alla presidenza di Hera, accompagnandone pochi mesi dopo la quotazione in Borsa.

'Ma la sua eredità non si misura soltanto nei numeri e nei risultati raggiunti da Hera- prosegue de Pascale-.

Tomaso ha costruito una cultura aziendale, ha formato e fatto crescere un’intera generazione di manager che ancora oggi, dentro il Gruppo e in altre importanti realtà, porta con sé quella scuola e contribuisce con il proprio lavoro allo sviluppo dei nostri territori. E lo ha fatto con un’etica professionale rigorosa, con un fortissimo senso di responsabilità verso le istituzioni, le comunità e il servizio pubblico. È questo, insieme alla sua straordinaria capacità manageriale e alla sua visione, il segno più profondo che lascia. A nome mio e di tutta la comunità regionale- conclude il presidente- esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, al presidente Cristian Fabbri, a tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Hera e alle tantissime persone che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e lavorare con lui. La nostra comunità gli deve molto e non lo dimenticherà'.