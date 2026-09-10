E' morto a 79 anni Tomaso Tommasi di Vignano, storico presidente Hera

'Con Tomaso Tommasi di Vignano perdiamo uno dei migliori manager pubblici che il nostro Paese abbia avuto, ma soprattutto un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente dell’Emilia-Romagna. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e oggi lo ricordo con grande affetto, stima e gratitudine. Alla sua competenza, alla sua visione e alla lungimiranza degli amministratori pubblici di allora dobbiamo una parte fondamentale della nascita, della crescita e dell’identità di Hera, diventata negli anni una delle più importanti realtà industriali italiane'.
Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, sulla scomparsa a 79 anni di Tomaso Tommasi di Vignano, storico presidente esecutivo del Gruppo Hera, che ha fondato e poi guidato per oltre vent’anni, dalla nascita della multiutility nel 2002 fino al 2023. Nato a Brescia nel 1947 e laureato in Giurisprudenza, Tommasi di Vignano aveva alle spalle una lunga carriera ai vertici di alcune delle principali aziende italiane. Dopo le esperienze in Sip, Iritel, Stet e Telecom Italia e Acegas, dove è stato amministratore delegato e poi vicepresidente, nel novembre 2002 era arrivato alla presidenza di Hera, accompagnandone pochi mesi dopo la quotazione in Borsa.
'Ma la sua eredità non si misura soltanto nei numeri e nei risultati raggiunti da Hera- prosegue de Pascale-.