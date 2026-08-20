Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, per il direttore generale Minganti una aspettativa in attesa di un addio definitivo

Modena, per il direttore generale Minganti una aspettativa in attesa di un addio definitivo

Un arrivo che era stato accolto appena 16 mesi fa con piena speranza dal sindaco Mezzetti, ma il feeling tra Minganti e l'amministrazione non è mai scattato

2 minuti di lettura
Le voci circolavano da mesi e ieri il Comune di Modena le ha in qualche modo ufficiliazzate.
'Dal prossimo primo settembre il direttore generale del Comune di Modena Lorenzo Minganti fruirà di un periodo di aspettativa della durata di due mesi' - ha spiegato piazza Grande, ma questo stop rappresenta l'anticamera di quello che sarà probabilmente un addio definitivo. Minganti nei mesi scorsi ha infatti superato la prova scritta del Concorso pubblico per entrare nella magistratura amministrativa del Tar regionale (Minganti è avvocato) e a metà ottobre si terranno le prove orali per l'ammissione definitiva. Lo stop è dunque motivato dalla necessità dell'attuale direttore di prepararsi al meglio a un esame che lo porterà a lasciare definitivamente Modena. Bolognese, 52 anni, Minganti approdò a Modena appena 16 mesi fa dopo essere stato Direttore generale del Comune di Padova, sindaco del Comune di Minerbio e, soprattutto, membro del Cda di quella Hera con la quale il Comune di Modena ha ingaggiato da mesi un duro braccio di ferro sul fronte rifiuti e illuminazione pubblica col passaggio ad Edison. Un arrivo che era stato accolto con piena speranza dal sindaco Mezzetti ('Il nuovo direttore generale è chiamato alla piena attuazione del mio indirizzo politico e di programma per portare a compimento gli obiettivi di mandato.
Spazio ADV dedicata a novisad
Uno di questi è la riorganizzazione della macchina comunale nel senso di un'orizzontalità di lavoro tra settori' - disse il primo cittadino), ma evidentemente vista la sua scelta di cercare lavoro altrove, il feeling tra Minganti e l'amministrazione modenese non è mai scattato.
Ora al posto di Minganti è stata nominata temporaneamente la dirigente Maria Sergio, arrivata a Modena da Reggio Emilia non senza polemiche durante l'era Muzzarelli, in attesa di individuare - non si sa con che tempi - un'altra figura per il ruolo di vertice chiave della macchina comunale.
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sospesa perché non vaccinata Covid, per il giudice provvedimento illegittimo, Ausl contretta a risarcire

Sospesa perché non vaccinata Covid, per il giudice provvedimento illegittimo, Ausl contretta a risarcire

Modena, ciclabile liberata dai rami: anche gli angeli leggono La Pressa

Modena, ciclabile liberata dai rami: anche gli angeli leggono La Pressa

Il Modena si allena a porte aperte e arriva l'abbraccio di 400 tifosi

Il Modena si allena a porte aperte e arriva l'abbraccio di 400 tifosi

Omicidio stradale a Modena, il Comune si è costituito parte civile

Omicidio stradale a Modena, il Comune si è costituito parte civile

Modena, il direttore generale Minganti va in aspettativa per due mesi

Modena, il direttore generale Minganti va in aspettativa per due mesi

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Articoli più Letti Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatore

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

Articoli Recenti 'Su sicurezza volontari festa del'Unità, PD partito della doppia morale'

'Su sicurezza volontari festa del'Unità, PD partito della doppia morale'

Linea ferroviaria Modena-Mantova: dal 24 agosto treni solo fino a Suzzara

Linea ferroviaria Modena-Mantova: dal 24 agosto treni solo fino a Suzzara

Modena, dal 20 agosto torna la Festa provinciale dell'Unità nell'area accanto al PalaPanini

Modena, dal 20 agosto torna la Festa provinciale dell'Unità nell'area accanto al PalaPanini

Debito pubblico record: 3.207 miliardi. In Europa peggio dell'Italia solo la Grecia

Debito pubblico record: 3.207 miliardi. In Europa peggio dell'Italia solo la Grecia