La critica al programma spinge Vannacci al 7,9%, giovedì presentazione a Modena

Nel quadro complessivo della rilevazione, Fratelli d'Italia si conferma saldamente in testa come primo partito al 27,0%, seguito dal Partito Democratico al 20,9% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Alle spalle del 7,9% di Futuro Nazionale, la coalizione di centrodestra vede così scivolare i suoi storici pilastri in quinta e settima posizione, incalzati anche da Verdi e Sinistra che si attesta al 6,7%. Nella galassia del centro e dei partiti minori, Azione sigla il 3,1%, seguita da Italia Viva (2,5%), +Europa (1,3%), Noi Moderati (1,0%) e Sud chiama Nord (1,0%), mentre le altre liste raccolgono complessivamente il 3,6%.
Dietro all'exploit di Futuro Nazionale si nasconde un evidente e clamoroso paradosso comunicativo.
Questo incessante 'tam tam' si sta traducendo nel più potente motore di promozione gratuita per il movimento. La stigmatizzazione e la condanna quotidiana sollevano l'attenzione pubblica e generano una fortissima curiosità: per una fetta significativa dell'elettorato. Ed è così che il programma di Vannacci è giorno per giorno conosciuto più che per la sua diretta promozione, per quella indiretta di chi lo critica.
E proprio sul piano del programma, per fare conoscerne i punti sostanziali, il coordinamento provinciale del Movimento guidato da Federica Barozzi ha organizzato un appuntamento conviviale, giovedì sera, al Fuori città Country Club in Strada Pomposiana con Lorenzo Gasperini, responsabile nazionale del programma, il segretario regionale del Movimento Davide Bergamini e, in collegamento video, per un saluto ai partecipanti, Roberto Vannacci.