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La critica al programma spinge Vannacci al 7,9%, giovedì presentazione a Modena

La critica al programma spinge Vannacci al 7,9%, giovedì presentazione a Modena

Futuro Nazionale scuote il centrodestra, staccando Forza Italia e Lega, mentre gli attacchi quotidiani anche della sinistra in talk e social, si trasformano nel più potente motore di promozione. Il Generale si collegherà con Modena alla cena provinciale con il responsabile del programma Gasperini

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Futuro Nazionale guidato da Roberto Vannacci continua a scuotere profondamente gli equilibri del panorama nazionale e soprattutto a tenere bando nel dibattito. Con effetti contrari rispetto a quello che i detrattori vorrebbero e si aspetterebbero. Secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato da SWG per il TGLa7, Futuro Nazionale ha raggiunto il 7,9% delle preferenze a livello nazionale. Un dato che consolida la formazione come quarta forza politica assoluta del Paese e, dopo il sorpasso delle scorse settimane di Lega e Forza Italia, ridefinisce drasticamente i rapporti di forza all'interno del centrodestra. Vannacci supera infatti nettamente Forza Italia, oggi 6,9%, e stacca la Lega ferma al 5,5%.
Nel quadro complessivo della rilevazione, Fratelli d'Italia si conferma saldamente in testa come primo partito al 27,0%, seguito dal Partito Democratico al 20,9% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Alle spalle del 7,9% di Futuro Nazionale, la coalizione di centrodestra vede così scivolare i suoi storici pilastri in quinta e settima posizione, incalzati anche da Verdi e Sinistra che si attesta al 6,7%. Nella galassia del centro e dei partiti minori, Azione sigla il 3,1%, seguita da Italia Viva (2,5%), +Europa (1,3%), Noi Moderati (1,0%) e Sud chiama Nord (1,0%), mentre le altre liste raccolgono complessivamente il 3,6%.
Dietro all'exploit di Futuro Nazionale si nasconde un evidente e clamoroso paradosso comunicativo.
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Proprio pochi giorni fa, dal palco della Festa provinciale dell'Unità di Modena, Silvia Salis aveva lanciato un appello chiaro, invitando apertamente a ignorare le comunicazioni e i discorsi di Roberto Vannacci per evitare, anche con l'intento di cricarlo, di amplificarne il messaggio. Fatto sta che la sinistra e il PD continuano quotidianamente a fare l'esatto contrario. Sui social e nei talk, soprattutto ora mettendo al centro la critica al programma del Generale.
Questo incessante 'tam tam' si sta traducendo nel più potente motore di promozione gratuita per il movimento. La stigmatizzazione e la condanna quotidiana sollevano l'attenzione pubblica e generano una fortissima curiosità: per una fetta significativa dell'elettorato. Ed è così che il programma di Vannacci è giorno per giorno conosciuto più che per la sua diretta promozione, per quella indiretta di chi lo critica.
E proprio sul piano del programma, per fare conoscerne i punti sostanziali, il coordinamento provinciale del Movimento guidato da Federica Barozzi ha organizzato un appuntamento conviviale, giovedì sera, al Fuori città Country Club in Strada Pomposiana con Lorenzo Gasperini, responsabile nazionale del programma, il segretario regionale del Movimento Davide Bergamini e, in collegamento video, per un saluto ai partecipanti, Roberto Vannacci.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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