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'Scuola San Cesario, fare chiarezza su criticità organizzative'

'Scuola San Cesario, fare chiarezza su criticità organizzative'

Il gruppo consiliare Centrodestra per la Rinascita deposita un’interrogazione dopo la lettera inviata dalla dirigente scolastica

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Nel pieno dell’avvio dell’anno scolastico, a San Cesario sul Panaro si apre un fronte politico attorno allo stato dei servizi educativi e alle condizioni dei plessi dell’Istituto Comprensivo “A. Pacinotti”. A sollevare la questione è il gruppo consiliare Centrodestra per la Rinascita, che ha depositato un’interrogazione indirizzata all’Assessore ai Servizi Scolastici, dopo la comunicazione inviata ai genitori dalla Dirigente scolastica Mariacristina Galantini.


La nota della Dirigente, diffusa nei giorni scorsi, nasceva per rispondere ad alcuni articoli apparsi sulla stampa locale che parlavano di “presunte gravi criticità” nell’organizzazione del nuovo anno scolastico. Galantini aveva invitato alla calma, definendo le ricostruzioni giornalistiche 'parziali' e basate su 'informazioni ufficiose', ribadendo che le lezioni sarebbero iniziate regolarmente, con orario completo e con tutti i servizi comunali, tra cui mensa e prolungamento, pienamente garantiti. Allo stesso tempo, la comunicazione non negava la presenza di 'qualche strutturale criticità', legata alle fisiologiche assenze di personale e alle dinamiche ordinarie di gestione.


È proprio su questo punto che il Centrodestra ha deciso di intervenire. I consiglieri Mirco Zanoli e Lodovica Boni, firmatari dell’interrogazione, riconoscono il valore delle rassicurazioni della Dirigente ma chiedono che l’Amministrazione comunale chiarisca quali siano, nel dettaglio, le criticità citate e come il Comune si sia attivato per affiancare l’istituto nella loro risoluzione.

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'La scuola e i servizi collegati sono un pilastro per la comunità e per la serenità delle famiglie', sottolineano, chiedendo che la Giunta garantisca la massima trasparenza e un’informazione coordinata, così da evitare allarmismi e incomprensioni.

Con l'interrogazione il gruppo consiliare sollecita inoltre chiarimenti sulle attività di monitoraggio predisposte per assicurare continuità e qualità della mensa e del prolungamento orario, e domanda se vi sia stata un’interlocuzione diretta tra Amministrazione e Dirigenza scolastica nelle fasi precedenti all’avvio dell’anno.


Nella foto, Mirco Zanoli e Lodovica Boni, consiglieri comunali di Centrodestra per la Rinascita


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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