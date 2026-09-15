Italian Motor Week, la Festa di motori

Da sabato 19 a domenica 27 settembre torna Italian Motor Week, il grande evento promosso da Città dei Motori per celebrare e valorizzare il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo. Nei cinque comuni modenesi che aderiscono alla rete nazionale (Maranello, Fiorano Modenese, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Modena) sono in programma numerosi eventi.

'Per il quarto anno consecutivo - spiega Luigi Zironi, presidente di Città dei Motori e sindaco di Maranello - attraverso varie iniziative le Città dei Motori si aprono ai visitatori affinché possano ammirare tutti i 'tesori' che fanno parte dell'immenso patrimonio del Made in Italy motoristico. E i territori modenesi che fanno parte della Rete Anci saranno in prima linea, con eventi ed esperienze che coinvolgeranno Maranello, Fiorano, Castelfranco, San Cesario e la stessa Modena. Siamo pronti a raccontare la nostra passione e le nostre radici attraverso le storie incredibili che rendono unica questa Terra di Motori'.

sabato 19 è in programma il 'Gran Premio Di Modena...Sulle strade di Enzo', gara di regolarità per auto storiche organizzata dal Circolo della Biella, poi il trekking urbano nei luoghi di Enzo Ferrari (alle 9 dal Museo Ferrari e alle 11 da Piazza Libertà), la degustazione di Aceto Balsamico Tradizionale dalle 10 alle 12.30 in municipio, alle 11 letture a tema motoristico per i bambini in biblioteca. Dal 19 al 26 Officine Aperte, con visita guidata gratuita a Toni Auto, una delle officine più iconiche di Maranello, dove si restaurano vetture storiche, poi la mostra di documenti e memorabilia su Enzo Ferrari allestita nell'atrio del municipio. Il 19 e 20 esibizione di moto ed esposizione auto e moto a Pozza, dal 20 settembre al 4 ottobre allo Spazio Culturale Madonna del Corso la mostra fotografica 'Auto-Ritratti' di Paolo Pelosi Bonini. Sabato 26 alle 13 all'Auditorium Ferrari la proiezione del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian e alle 17 alla Biblioteca Mabic la presentazione del libro di Maria Cristina Zanti 'Mistero Rosso'. Domenica 20 dalle 9 alle 12.30 l'apertura straordinaria dell'Acetaia Comunale a San Venanzio e alle 17 alla sala conferenze del Museo Ferrari la presentazione del libro di Danilo Moriero 'Carabinieri e Alfa Romeo'.

Tra i luoghi più iconici previsti dal programma figurano i Musei Ferrari di Modena e Maranello, che nei due weekend del 19-20 e 26-27 settembre propongono visite guidate gratuite della durata di un'ora, a fronte del regolare biglietto di ingresso.(Via Dino Ferrari 43) sono previsti inoltre percorsi in italiano e inglese alle 11; a Modena, al Museo Enzo Ferrari (Via Paolo Ferrari 85) le visite si tengono alle 15, sia in italiano che in inglese. È possibile accedere ai musei acquistando il biglietto per una delle due sedi oppure il Musei Ferrari Pass, che consente l'ingresso a entrambe.Sempre a Modena, dal 21 al 25 settembre il Museo Stanguellini (via Emilia Est 756) apre alle visite guidate su prenotazione, offrendo l'occasione di approfondire la storia di una casa automobilistica che ha lasciato un segno profondo nelle competizioni internazionali. In esposizione vetture da competizione come le Formula Junior, le monoposto 750 impegnate anche alla Mille Miglia, la Colibrì disegnata da Franco Scaglione e le barchette Sport che hanno portato il nome Stanguellini sulle principali piste europee.L'offerta modenese comprende anche la Collezione Maserati Umberto Panini (via dell'Aeroporto 140/b), che nei rinnovati spazi espositivi continua a custodire un patrimonio di grande valore. Nelle giornate del 19, 20, 26 e 27 settembre è previsto un ingresso promozionale, insieme a visite guidate gratuite su prenotazione alle 11 e alle 16 e anche un gadget dedicato per tutti i visitatori.

il 19 settembre in Piazza Ciro Menotti alle 20.30 è in programma il talk 'Il sorpasso in pista.Digione '79 e altri sorpassi da Formula Uno', serata di racconti e sound motori con René Arnoux, ex campione di Formula 1 e il concerto della Motor Land Band: conducono la giornalista Rita Costi e Franco Nugnes, editorialista di Motorsport.com Italia. Dalle ore 16 esposizione di go kart e prove gratuite di simulatori di guida. Il 27 settembre, invece, al Castello di Spezzano dalle 10 alle 21 si svolgerà un torneo di Heat, gioco da tavolo di corse automobilistiche, ad ingresso libero e gratuito.

visite al Museo Pagani (tutti i giorni) e tour in azienda (prenotazione su Modenatur).Infine a Castelfranco Emilia, a chiudere la manifestazione con un 'extra-time', si terrà il 4 ottobre in centro storico 'Motori & Sapori 2026', con raduno ed esposizione di auto storiche accompagnati da degustazioni curate dai produttori locali.