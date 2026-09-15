Modena, passeggero sul bus senza biglietto aggredisce i controllori: denunciato per rapina

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Modena sono intervenuti lungo viale Virginia Reiter a seguito della segnalazione di un diverbio scoppiato a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale.

Nel corso dei consueti controlli sui titoli di viaggio eseguiti dal personale incaricato lungo la tratta della linea 9, un passeggero 36enne ha esibito ai verificatori un abbonamento annuale che è risultato essere intestato a un'altra persona. Di fronte alla conseguente e dovuta procedura di ritiro del tesserino per la contestazione del verbale, l'uomo è sceso dal mezzo insieme ai due controllori e li ha spintonati per riavere il titolo di viaggio, strappando dalle mani di uno di essi il cellulare di servizio. Soltanto la chiamata di emergenza inoltrata dai verificatori al 112, inducendolo a restituire spontaneamente l'apparecchio poco prima dell'arrivo dell'equipaggio dell'Arma. Privo di documenti personali al momento del controllo, l'uomo è stato accompagnato per i necessari rilievi foto-dattiloscopici ed è stato denunciato in stato di libertà per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.