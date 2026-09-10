Modena, minaccia il gesto estremo da un cavalcavia: salvato dai carabinieri

Intorno alle 22:30 di ieri, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Modena ha ricevuto la disperata telefonata di un giovane poco più che venticinquenne, trovatosi in un momento di profondo sconforto emotivo e personale nei pressi di un viadotto della tangenziale cittadina.

L'operatore di turno è riuscito a instaurare un dialogo profondo con il ragazzo, mantenendolo costantemente in linea ed evitando che la situazione precipitasse. Durante la prolungata conversazione, mentre il militare rassicurava il giovane offrendogli ascolto e sostegno, la Centrale Operativa ha coordinato l'invio sul posto di un'ambulanza di passaggio e della pattuglia del Radiomobile.

L'azione sinergica e il costante contatto telefonico hanno permesso di convincere il ragazzo ad allontanarsi dal pericolo e a porsi al sicuro.

Il giovane è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118 per gli opportuni accertamenti medici.