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Gruppo Donne e Giustizia: ‘Il nostro no al convegno è slegato a convenzione con il Comune di Modena’

Gruppo Donne e Giustizia: ‘Il nostro no al convegno è slegato a convenzione con il Comune di Modena’

‘La nostra Associazione rivendica pienamente il diritto di esprimere, anche criticamente, le proprie valutazioni su iniziative pubbliche’

3 minuti di lettura
Gentile direttore,
sono l’avvocato Giovanna Zanolini, Presidente dell’Associazione Gruppo Donne e Giustizia ODV.
In relazione all’articolo pubblicato il 9 settembre 2026, nel quale viene espressamente richiamata anche la nostra Associazione con riferimento alla convenzione in essere con il Comune di Modena e alle relative risorse economiche, ritengo doveroso fornire alcune precisazioni, affinché i lettori possano disporre di un quadro completo delle attività svolte e della destinazione di tali risorse.
Gruppo Donne e Giustizia opera da oltre quarant’anni a servizio della comunità modenese, offrendo quotidianamente attività concrete di ascolto, orientamento, consulenza e formazione.
In particolare, l’Associazione garantisce:
a) un servizio di ascolto rivolto alle donne, svolto da counsellor;
b) consulenze legali, psicologiche e fiscali gratuite, che negli ultimi anni hanno registrato mediamente circa 300 accessi all’anno;
c) la gestione di gruppi di auto-aiuto dedicati alla dipendenza affettiva.
È importante precisare che tali attività vengono svolte con il contributo di professioniste volontarie, che mettono gratuitamente a disposizione dell’Associazione competenze ed esperienza.
Le somme richiamate nell’articolo non rappresentano pertanto un generico finanziamento attribuito all’Associazione in ragione di una vicinanza politica, ma si collocano nell’ambito della convenzione stipulata con il Comune di Modena per lo svolgimento delle attività e dei servizi in essa previsti a favore della collettività.
Riteniamo che questo elemento sia essenziale
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per evitare che il semplice dato economico, se isolato dal contenuto delle attività cui è riferito, possa offrire ai lettori una rappresentazione parziale o fuorviante.
Accanto all’attività quotidiana di sostegno e di supporto, l’Associazione, composta in larga parte da professioniste dell’area giuridica, svolge inoltre da sempre un'importante attività di formazione, approfondimento e sensibilizzazione pubblica sui temi della giustizia, dei diritti e della tutela delle persone vulnerabili.
Limitandoci agli ultimi anni, ricordiamo:
• il 10 novembre 2023, il corso di formazione “Codice Rosso e riforma Cartabia. La legislazione a tutela delle donne vittime di violenza”, rivolto a medici, ostetriche, psicologi, assistenti sociali e altri professionisti dell’AUSL, finalizzato ad approfondire gli strumenti normativi di protezione delle donne vittime di violenza e ad accrescere la capacità degli operatori di riconoscere e affrontare le situazioni di rischio;
• il 5 aprile 2024, il seminario “Giustizia: sostantivo femminile”, realizzato con il patrocinio del Comune di Modena presso la Fondazione Collegio San Carlo, al quale hanno partecipato oltre 150 persone;
• il 25 maggio 2025, il seminario “Adozione e genitorialità: le sfide evolutive che derivano dai nuovi bisogni”, organizzato presso la Fondazione Collegio San Carlo con il patrocinio del Comune di Modena, l’accreditamento OASER e in collaborazione con AMOGEA.

Nell’anno in corso Gruppo Donne e Giustizia è inoltre partner del progetto “Semi di Giustizia” della Procura della Repubblica di Modena, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto n. 130/2026.
Questi dati descrivono concretamente ciò che l’Associazione fa e consentono anche di comprendere il senso delle collaborazioni istituzionali che essa ha costruito nel corso degli anni.
Desidero infine precisare un ulteriore aspetto.
La posizione espressa da Gruppo Donne e Giustizia sul convegno “La violenza non ha genere” appartiene al terreno della libera espressione culturale e associativa e non può essere messa in relazione con l’esistenza di una convenzione con il Comune. La nostra Associazione rivendica pienamente il diritto di esprimere, anche criticamente, le proprie valutazioni su iniziative pubbliche che riguardino temi sui quali opera e studia da decenni, così come riconosce ad altri il diritto di sostenere posizioni differenti.
Ridurre questo confronto a una contrapposizione tra associazioni “amiche” o “nemiche” di una determinata parte politica non contribuisce, a nostro avviso, né alla corretta informazione né alla qualità del dibattito pubblico.
Non abbiamo alcuna difficoltà a rendere conto delle nostre attività, della nostra storia e dell’utilizzo delle risorse destinate ai servizi che svolgiamo:
al contrario, riteniamo che proprio la conoscenza puntuale di questi elementi permetta ai cittadini di formulare liberamente le proprie valutazioni.
Tanto ritenuto doveroso precisare, restiamo a disposizione della Sua testata per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Avv. Giovanna Zanolini - Presidente
Gruppo Donne e Giustizia ODV
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