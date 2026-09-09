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Temporali in arrivo, allerta arancione oggi pomeriggio a Modena e in Emilia

Temporali in arrivo, allerta arancione oggi pomeriggio a Modena e in Emilia

Per domani sono di nuovo previsti temporali anche di forte intensità, più probabili sulle aree appenniniche occidentali e sul settore centro-orientale

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La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per il pomeriggio della giornata di oggi, mercoledì 9 settembre, un’allerta meteo arancione per temporali di forte intensità, su tutto il territorio regionale, con probabili danni associati. Assieme ai fenomeni temporaleschi, si prevedono anche possibili venti di elevata intensità (89 e 102 km/h), più probabili sulle aree di pianura centro-orientale. I fenomeni saranno in esaurimento nella serata.

Nelle aree interessate dai rovesci, in particolare sui settori collinari e montani centro-occidentali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane di tipo rapido su versanti fragili. Nel reticolo idrografico principale dei corsi d'acqua regionali si prevedono superamenti delle soglie 1 nei tratti montani e collinari, con conseguente propagazione nei tratti di valle.

Per domani sono di nuovo previsti temporali anche di forte intensità, più probabili sulle aree appenniniche occidentali e sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati.

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