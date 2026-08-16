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Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

In zona Sacca e Crocetta, forti cali di pressione o interruzioni. Tecnici Hera al lavoro per la ricerca della rottura. Operazione resa più lunga dalla mancanza di allagamenti di superficie

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Il guasto si è manifestato questa mattina, quando numerosi residenti del quartiere Sacca e dell’intera fascia nord della città hanno iniziato a segnalare cali di pressione, interruzioni improvvise e in molti casi la totale assenza di acqua. Il centralino di Hera è stato immediatamente preso d’assalto da chiamate e richieste di chiarimenti, mentre le squadre tecniche si sono attivate per individuare l’origine del problema.
La ricerca si sta rivelando complessa: nonostante la rottura sia considerata significativa, non si sono verificati allagamenti in superficie, elemento che solitamente aiuta a localizzare rapidamente il punto critico. L’assenza di segnali visibili sta rallentando l’intervento e costringendo i tecnici a verifiche approfondite lungo la rete, con tempi inevitabilmente più lunghi.
Interpellata, la società ha confermato che non vi è stata alcuna interruzione programmata o volontaria della fornitura. Le squadre sono ancora impegnate nella localizzazione del guasto e nel ripristino del servizio. Nel frattempo, Hera invita i cittadini a evitare di sovraccaricare il centralino, assicurando che gli aggiornamenti verranno diffusi progressivamente attraverso i canali ufficiali.
Il periodo di forte siccità e il terreno particolarmente arido potrebbero aver contribuito alla rottura di una tubazione. Si tratterebbe comunque di un guasto rilevante, tale da coinvolgere un’area estesa della città e richiedere un intervento complesso.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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