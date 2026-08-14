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Ferragosto accende le griglie: nel Modenese è boom per il barbecue di metà estate

Ferragosto accende le griglie: nel Modenese è boom per il barbecue di metà estate

L'appello di Confesercenti è quello di rifornirsi da macellai dove alla qualità si uniscono consigli. Ecco i tagli più richiesti, accanto a costine e salsicce

3 minuti di lettura
Dalla pianura all’Appennino trionfano la carne di qualità e i tagli americani. Ecco perché affidarsi alla macelleria di fiducia sotto casa fa bene alla salute, al gusto e all’economia locale.
La grigliata di Ferragosto si conferma l’appuntamento conviviale per eccellenza in provincia di Modena. Dalle sponde del Secchia e del Panaro fino ai prati dell’Appennino modenese, residenti e turisti parteciperanno ai tradizionali barbecue all’aperto, in famiglia o con amici. Un rito che celebra la socialità e vede la carne rossa protagonista, guidato dalla ricerca della massima qualità e dal forte legame con le tradizioni del territorio. E' l'appello di Confesercenti Modena in vista della tradizionale grigliata di ferragosto diffusa in tutto il paese. A Modena una tradizione che si rinnoverà ovunque, dai contesti privati, nelle feste con amici e parenti, ai contesti pubblici, in ristoranti, sagre e feste di paese.

Tra i tagli più richiesti, accanto a costine e salsicce, si registra un picco per la tagliata di manzo e per i tagli specifici da griglia provenienti da allevamenti locali e della filiera emiliana.
“Quest’anno – afferma Stefano Giacobazzi di Assomacellai Confesercenti Modena – c’è una maggiore richiesta per il ‘taglio americano’, ideale per il barbecue, soprattutto da parte dei consumatori più giovani.
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È garantita la filiera corta e la tracciabilità del prodotto: le macellerie locali selezionano direttamente i capi provenienti da allevamenti della provincia e della regione, garantendo carne fresca, controllata e di origine emiliana”.

Una qualità che si riconosce anche nel servizio offerto in negozio. “Il consiglio che diamo ai consumatori modenesi – aggiunge Giacobazzi – è di effettuare gli acquisti per Ferragosto presso le macellerie di quartiere. Il macellaio non è un semplice venditore, ma un artigiano esperto capace di consigliare il taglio migliore in base al tipo di griglia, la corretta frollatura e i tempi di cottura ottimali. Acquistare nei negozi di prossimità significa anche sostenere l’economia locale, l’occupazione e una tradizione artigianale di grande valore. Nelle macellerie di quartiere c’è zero spreco: si acquista esattamente la quantità desiderata, riducendo l’uso di vaschette di plastica e imballaggi monouso, con benefici per il consumatore e per l’ambiente”.
Se integrata con equilibrio nel modello della Dieta Mediterranea (200-300g a settimana), la carne rossa offre benefici fondamentali per l’organismo. Contiene infatti ferro eme ad alta assimilabilità, essenziale per combattere la stanchezza e la calura estiva, con un tasso di assorbimento intestinale fino al 30% (rispetto al 2-10% delle fonti vegetali), oltre
a proteine nobili e Vitamina B12, nutrienti indispensabili per la massa muscolare, il recupero fisico e il corretto funzionamento del sistema nervoso.

“Per unire la tradizione modenese ai massimi standard di digeribilità e gusto, gli esperti consigliano di marinare le fette di carne o la tagliata con un filo d’olio extravergine d’oliva, erbe aromatiche e qualche goccia di Aceto Balsamico di Modena IGP/DOP prima di mettere la carne sulla griglia. L’acidità e i polifenoli dell’aceto svolgono un’azione antiossidante, ammorbidendo le fibre e proteggendo la carne durante la cottura a calore indiretto”, conclude Stefano Giacobazzi di Assomacellai Confesercenti Modena.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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