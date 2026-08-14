Ferragosto accende le griglie: nel Modenese è boom per il barbecue di metà estate

La grigliata di Ferragosto si conferma l’appuntamento conviviale per eccellenza in provincia di Modena. Dalle sponde del Secchia e del Panaro fino ai prati dell’Appennino modenese, residenti e turisti parteciperanno ai tradizionali barbecue all’aperto, in famiglia o con amici. Un rito che celebra la socialità e vede la carne rossa protagonista, guidato dalla ricerca della massima qualità e dal forte legame con le tradizioni del territorio. E' l'appello di Confesercenti Modena in vista della tradizionale grigliata di ferragosto diffusa in tutto il paese. A Modena una tradizione che si rinnoverà ovunque, dai contesti privati, nelle feste con amici e parenti, ai contesti pubblici, in ristoranti, sagre e feste di paese.
Tra i tagli più richiesti, accanto a costine e salsicce, si registra un picco per la tagliata di manzo e per i tagli specifici da griglia provenienti da allevamenti locali e della filiera emiliana.
“Quest’anno – afferma Stefano Giacobazzi di Assomacellai Confesercenti Modena – c’è una maggiore richiesta per il ‘taglio americano’, ideale per il barbecue, soprattutto da parte dei consumatori più giovani.
Una qualità che si riconosce anche nel servizio offerto in negozio. “Il consiglio che diamo ai consumatori modenesi – aggiunge Giacobazzi – è di effettuare gli acquisti per Ferragosto presso le macellerie di quartiere. Il macellaio non è un semplice venditore, ma un artigiano esperto capace di consigliare il taglio migliore in base al tipo di griglia, la corretta frollatura e i tempi di cottura ottimali. Acquistare nei negozi di prossimità significa anche sostenere l’economia locale, l’occupazione e una tradizione artigianale di grande valore. Nelle macellerie di quartiere c’è zero spreco: si acquista esattamente la quantità desiderata, riducendo l’uso di vaschette di plastica e imballaggi monouso, con benefici per il consumatore e per l’ambiente”.
Se integrata con equilibrio nel modello della Dieta Mediterranea (200-300g a settimana), la carne rossa offre benefici fondamentali per l’organismo. Contiene infatti ferro eme ad alta assimilabilità, essenziale per combattere la stanchezza e la calura estiva, con un tasso di assorbimento intestinale fino al 30% (rispetto al 2-10% delle fonti vegetali), oltre
“Per unire la tradizione modenese ai massimi standard di digeribilità e gusto, gli esperti consigliano di marinare le fette di carne o la tagliata con un filo d’olio extravergine d’oliva, erbe aromatiche e qualche goccia di Aceto Balsamico di Modena IGP/DOP prima di mettere la carne sulla griglia. L’acidità e i polifenoli dell’aceto svolgono un’azione antiossidante, ammorbidendo le fibre e proteggendo la carne durante la cottura a calore indiretto”, conclude Stefano Giacobazzi di Assomacellai Confesercenti Modena.