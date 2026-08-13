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Furti d’auto, Modena seconda in regione: oltre 550 mezzi rubati in un anno

Furti d’auto, Modena seconda in regione: oltre 550 mezzi rubati in un anno

Crescono i colpi in Emilia-Romagna: più di 3.700 veicoli sottratti. Nel modenese spariscono 383 auto, 100 moto e 67 ciclomotori. I dati del Ministero

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In Emilia-Romagna, nell’arco di dodici mesi, sono stati rubati più di 3.700 veicoli: 2.424 autovetture e oltre 1.300 tra moto e ciclomotori. È il quadro che emerge dall’analisi condotta da Facile.it sulle statistiche del Ministero dell’Interno, un bilancio che conferma come il furto d’auto resti una delle principali minacce per gli automobilisti della regione. Non sorprende, infatti, che più di uno su quattro scelga ormai di proteggersi con una polizza contro i furti.

 

All’interno di questo scenario, Modena si colloca al secondo posto regionale per numero di autovetture rubate, preceduta solo da Bologna. Nel modenese, nell’ultimo anno, sono sparite 383 auto, 100 motocicli e 67 ciclomotori: un totale che supera i 550 mezzi sottratti. Numeri che confermano la provincia come una delle aree più colpite, davanti a realtà come Reggio Emilia (286 auto rubate) e Parma (236).

 

Il primato regionale spetta a Bologna, dove i furti d’auto hanno raggiunto quota 842, accompagnati da 527 motocicli e 169 ciclomotori. Modena segue con un distacco significativo (anche se considerando il numero relativo rispetto alla popolazione e non il dato assoluto il dato è sfavorevole per Modena), ma resta saldamente nella fascia più esposta della regione.
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A livello complessivo, la fotografia dell’Emilia-Romagna mostra un territorio dove la sottrazione di veicoli continua a rappresentare un fenomeno diffuso e radicato, con impatti diretti sulla sicurezza e sulle scelte assicurative dei cittadini.

 

La crescita dei furti, spiegano gli analisti dell’Osservatorio di Facile.it, è legata anche alla maggiore facilità con cui i ladri riescono oggi a eludere i sistemi di protezione tradizionali. Per questo motivo, sempre più automobilisti valutano soluzioni avanzate, dalle polizze antifurto ai dispositivi satellitari, passando per sistemi di blocco elettronico. Una tendenza che, secondo gli esperti, è destinata a consolidarsi.

 

In attesa di strategie più efficaci, resta centrale il tema della prevenzione. L’Osservatorio ha diffuso un vademecum con alcune indicazioni utili per ridurre il rischio di furto.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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