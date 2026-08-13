La Polizia di Stato di Mirandola ha tratto in arresto un uomo di 39 anni per il reato di evasione.
Il 39enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nei giorni scorsi aveva già più volte violato la misura cautelare, allontanandosi dal proprio appartamento.
In piena notte del 12 agosto scorso, personale del Commissariato di Mirandola, in servizio di pattugliamento, ha effettuato un controllo presso il domicilio del 39enne per verificare il rispetto del provvedimento. L’uomo, però, non è stato trovato all’interno della sua abitazione.
Gli agenti lo hanno intercettato poco dopo in via Milano in sella a una bicicletta.
Ieri mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Modena ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico.
Mirandola: evade dai domiciliari, era in giro in bicicletta
Per il trentanovenne non era la prima volta. Anche ieri gli agenti non l'hanno trovato a casa. Per lui il giudice ha disposto il braccialetto elettronico
La Polizia di Stato di Mirandola ha tratto in arresto un uomo di 39 anni per il reato di evasione.
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