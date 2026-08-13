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Mirandola: evade dai domiciliari, era in giro in bicicletta

Mirandola: evade dai domiciliari, era in giro in bicicletta

Per il trentanovenne non era la prima volta. Anche ieri gli agenti non l'hanno trovato a casa. Per lui il giudice ha disposto il braccialetto elettronico

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La Polizia di Stato di Mirandola ha tratto in arresto un uomo di 39 anni per il reato di evasione.
Il 39enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nei giorni scorsi aveva già più volte violato la misura cautelare, allontanandosi dal proprio appartamento.
In piena notte del 12 agosto scorso, personale del Commissariato di Mirandola, in servizio di pattugliamento, ha effettuato un controllo presso il domicilio del 39enne per verificare il rispetto del provvedimento. L’uomo, però, non è stato trovato all’interno della sua abitazione.
Gli agenti lo hanno intercettato poco dopo in via Milano in sella a una bicicletta.
Ieri mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Modena ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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