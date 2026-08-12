Il chiosco è un presidio di sicurezza: Via Piave & Dintorni ribadisce il no allo spostamento

In una nota diffusa l'associazione pubblica sottolinea 'l'inatteso apprezzamento dei cittadini rispetto alle attività svolte presso l’ex Chiosco della Passeggiata, così come 'l’attenzione della vicesindaca Francesca Maletti, che ha incontrato più volte i volontari proponendo soluzioni alternative'.
'Tuttavia - afferma Tomassone - le ipotesi avanzate dal Comune vengono giudicate non adeguate: la prima definita “assolutamente inadeguata”, la seconda “non di pari requisiti e non ottimale”, mentre una terza, mai formalizzata sarebbe stata quella di un container collocato nel parcheggio del piazzale'.
L’associazione ricorda di essersi sempre dichiarata contraria all’abbattimento del chiosco, di proprietà comunale, 'o alla sua eventuale concessione alla nuova proprietà dell’ex cinema Principe.
Nella nota, Via Piave & Dintorni sottolinea i risultati ottenuti grazie alla presenza continuativa nel chiosco, definito “ottimo e ineguagliabile punto di osservazione”. I volontari ricordano la collaborazione stretta con Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito Italiano, oltre al dialogo costante con i residenti, elementi che hanno permesso di intervenire su criticità del quartiere e di rafforzare la percezione di sicurezza nella zona.