Camionista minacciato in autostrada con una scacciacani: 42enne denunciato dalla Polizia Stradale di Modena

Una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord, impegnata in attività di vigilanza e monitoraggio del traffico veicolare, è stata inviata dalla Centrale Operativa, al km 180 nord dell’Autostrada A1 per una lite tra due camionisti.

Arrivati sul posto gli agenti trovavano solo uno dei due uomini, che riferiva di aver avuto un diverbio con un’altra persona, la quale dopo averlo minacciato estraendo una pistola, aveva esploso un colpo in direzione della carreggiata.

L’attività investigativa condotta dagli operatori ha permesso di intercettare il veicolo dell’uomo in un parcheggio della sede di una ditta veronese.

Il 42enne è stato trovato in possesso di una pistola in metallo “scacciacani” con tappo rosso e caricatore inserito, oltre che una custodia con più di 40 cartucce, tutto sottoposto a sequestro.

