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Modena, acetaia comunale: alla Sistem di Orsini i lavori per un milione di euro

Modena, acetaia comunale: alla Sistem di Orsini i lavori per un milione di euro

La Sistem pochi mesi fa ha incorporato un ramo d’azienda di Costruzioni Generali Due inerente il comparto costruzioni edili e realizzazione grandi impianti

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'I lavori di riparazione con rafforzamento locale e ampliamento acetaia del Palazzo Comunale di Modena sono stati aggiudicati a Costruzioni Generali Due di Modena cui succede Sistem Costruzioni Generale srl di Castelvetro in ragione del conferimento di ramo d'azienda, per l'importo netto contrattuale di 969.354 euro, corrispondente all'applicazione del ribasso offerto del 10,83% sull'importo dei lavori a base di gara pari a 955.746, oltre ad oneri della sicurezza pari a 117.115, non soggetti a ribasso, oltre ad oneri Iva al 10% per 96.935 euro e quindi per complessivi 1.066.289 euro'. Lo si legge in una recente determina del Comune di Modena.

Il bando di gara va dunque a Sistem Costruzioni del presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini che pochi mesi fa ha incorporato un ramo d’azienda di Costruzioni Generali Due inerente il comparto delle costruzioni edili e la realizzazione di grandi impianti.

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