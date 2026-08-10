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Ospedale Sassuolo, Sabrina Prampolini direttrice dell'UO anestesia e rianimazione

Ospedale Sassuolo, Sabrina Prampolini direttrice dell'UO anestesia e rianimazione

Ruolo che, nei mesi scorsi, aveva svolto in qualità di facente funzione. Dell'Unità Operativa fanno parte, attualmente, 14 anestesisti

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Originaria di Modena, Sabrina Prampolini è stata scelta come Direttrice dell'Unità Operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Sassuolo, ruolo che, nei mesi scorsi, aveva svolto in qualità di facente funzione. Dell'Unità Operativa fanno parte, attualmente, 14 anestesisti


'Sono fiera di poter intraprendere questo nuovo percorso nell'ospedale dove ho iniziato ila mia esperienza professionale, quasi vent'anni fa – spiega Sabrina Prampolini. Questo passaggio mi dà l'opportunità di valorizzare sempre di più il ruolo degli anestesisti, che spesso si associa solo al lavoro di sala operatoria ma, in realtà, svolge il suo complesso ruolo in tutto l'ospedale: a fianco di soffre con la terapia del dolore, in sala parto e in prima linea nelle emergenze del Pronto Soccorso. Desidero ringraziare tutta l'equipe che dimostra grande professionalità e umanità, e aggiungo gli infermieri e la coordinatrice del blocco operatorio, per supporto quotidiano che ci garantiscono per poter operare al meglio, al servizio dei pazienti'.



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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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