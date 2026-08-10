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Grande coltello e droga in tasca: arrestato 34enne straniero

Grande coltello e droga in tasca: arrestato 34enne straniero

La Polizia di Stato lo ha fermato nei pressi del Parco Ferrari. Per lui il giudice ha disposto il divieto di dimora con avviso orale del questore

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Proseguono in città i controlli straordinari della Polizia di Stato disposti dal Questore Lucio Pennella, attraverso mirati servizi di vigilanza e pattugliamenti anche appiedati, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai parchi cittadini.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo di 34 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle ore 10.00, personale della Squadra Volante, nel corso di una attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, ha notato nei pressi del Parco Ferrari un uomo dall’atteggiamento sospetto, che alla vista della Polizia, saliva frettolosamente in sella alla sua bicicletta e si allontanava, come per eludere un eventuale controllo.

Fermato e identificato dagli agenti, nella sua disponibilità sono stati rinvenuti 91,90 grammi di hashish, la somma in contanti di 240 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento.

Il 34enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato anche in possesso di un coltello di circa 22 cm, motivo per il quale è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa mattina, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

All’esito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, nei suoi confronti il Questore di Modena ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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