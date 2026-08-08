Una lite scoppiata in tarda serata e degenerata in un’aggressione con arma da taglio ha segnato uno degli interventi più rilevanti della Polizia di Stato nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore Lucio Pennella, intensificati nel periodo estivo per contrastare reati predatori, spaccio di stupefacenti e immigrazione irregolare, con particolare attenzione ai parchi cittadini.
Intorno alle 23, una chiamata al 112 NUE ha segnalato una presunta aggressione in via Guido Mazzoni. La Squadra Volante ha identificato due uomini, di 30 e 46 anni. Il più giovane ha riferito di essere stato ferito con un’arma da taglio dal 46enne, che avrebbe tentato di disfarsi di un coltellino di 15 centimetri subito prima dell’arrivo degli agenti. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Nella stessa giornata, un’altra segnalazione al numero di emergenza ha indirizzato gli agenti verso il Parco Ferrari, dove era stata indicata un’attività di spaccio. Alla vista della Volante, due uomini si sono dati alla fuga. Uno di loro è stato raggiunto e bloccato: nelle sue tasche sono stati trovati 2,62 grammi di cocaina, quantità che ha fatto scattare una sanzione amministrativa per uso personale. Privo di documenti e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici.
Accertata la sua irregolare presenza sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche di espulsione. Questa mattina l’uomo è stato trasferito al Centro per i Rimpatri di Roma, da cui verrà rimpatriato.
I controlli straordinari, disposti dal Questore Pennella, proseguono con pattugliamenti mirati e vigilanza rafforzata nelle aree più sensibili della città, in particolare nei parchi e nelle zone dove si registrano fenomeni di microcriminalità.
Lite tra due con coltello, un ferito, denunciato dalla Polizia un 46enne
Nel corso di controlli intensificati nelle aree sensibili della città. Al parco Ferrari uno straniero irregolare, colto con droghe in tasca, portato al CPR per l'espulsione
Una lite scoppiata in tarda serata e degenerata in un’aggressione con arma da taglio ha segnato uno degli interventi più rilevanti della Polizia di Stato nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore Lucio Pennella, intensificati nel periodo estivo per contrastare reati predatori, spaccio di stupefacenti e immigrazione irregolare, con particolare attenzione ai parchi cittadini.
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