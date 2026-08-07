Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

In appennino, a Barigazzo, prosegue la 40ª Festa dei Lamponi, cinque serate dedicate a lamponi, crescentine e solidarietà, con iniziative che animano le colline modenesi.
A Pavullo nel Frignano, la Chiesa di Montecuccolo ospita la Sagra di San Lorenzo, tre giornate tra momenti religiosi, convivialità e riscoperta del patrimonio locale. Sempre a Pavullo continua fino al 10 agosto la Festa Provinciale ASEOP, manifestazione benefica con cucina tradizionale, pizzeria, piadineria, area senza glutine e spettacoli gratuiti.
A Fiumalbo, domenica 9 agosto alle 17, l’Oratorio di San Michele Arcangelo accoglie il concerto “Storie di tango” del duo bandoneon–arpa composto da Andrea Coruzzi e Alessandra Ziveri, un viaggio musicale nella dimensione più intima del tango.
A Fiorano Modenese, la Riserva delle Salse di Nirano propone sabato 8 agosto l’iniziativa “Parchi e Riserve tra le stelle”, una serata dedicata all’osservazione del cielo estivo all’Ecomuseo Cà Rossa dalle 21 alle 23, con le guide dell’Ente Parchi Emilia Centrale e un telescopio a disposizione dei partecipanti.
A Fanano, il fine settimana è segnato dal ritorno di “Fanano Città del Mirtillo”, che trasforma il centro storico nella capitale dei frutti di bosco. Domenica 9 agosto, in piazza Corsini dalle 17.30, è previsto lo show cooking dedicato al mirtillo nero selvatico con il maestro gelatiere Massimo Borellini e il giornalista gastronomico Luca Bonacini, per valorizzare la “perla nera” dell’Alto Frignano.
In pianura, Massa Finalese celebra la 125ª Sagra dell’Anatra con il primo fine settimana di festa dal 7 al 9 agosto, confermando una tradizione gastronomica molto partecipata.
A Spezzano, si avvicina la 178ª Fiera di San Rocco, in programma dal 13 al 16 agosto, con quattro giornate di musica, spettacoli e tradizioni che già nel weekend iniziano a richiamare l’attenzione del territorio.
A Maranello, dal 12 al 15 agosto, l’area dell’Oratorio di Via Trebbo si prepara alla Sagra dell’Assunta, appuntamento dedicato alla convivialità, alla cucina tipica, alla musica e allo sport, promosso dalla Parrocchia di San Biagio.