Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

La provincia di Modena entra nel fine settimana dell’8 e 9 agosto con un calendario ricco di iniziative che attraversano Appennino e pianura, mettendo al centro i comuni e le loro tradizioni, tra natura, musica, gastronomia e solidarietà. Di seguito i principali eventi

cinque serate dedicate a lamponi, crescentine e solidarietà, con iniziative che animano le colline modenesi.

, tre giornate tra momenti religiosi, convivialità e riscoperta del patrimonio locale. Sempre a Pavullo continua fino al 10 agosto la Festa Provinciale ASEOP, manifestazione benefica con cucina tradizionale, pizzeria, piadineria, area senza glutine e spettacoli gratuiti.

domenica 9 agosto alle 17, l’Oratorio di San Michele Arcangelo accoglie il concerto “Storie di tango” del duo bandoneon–arpa composto da Andrea Coruzzi e Alessandra Ziveri, un viaggio musicale nella dimensione più intima del tango.

la Riserva delle Salse di Nirano propone sabato 8 agosto l’iniziativa “Parchi e Riserve tra le stelle”, una serata dedicata all’osservazione del cielo estivo all’Ecomuseo Cà Rossa dalle 21 alle 23, con le guide dell’Ente Parchi Emilia Centrale e un telescopio a disposizione dei partecipanti.L’attività è gratuita, adatta dagli 8 anni in su e con prenotazione obbligatoria.

che trasforma il centro storico nella capitale dei frutti di bosco. Domenica 9 agosto, in piazza Corsini dalle 17.30, è previsto lo show cooking dedicato al mirtillo nero selvatico con il maestro gelatiere Massimo Borellini e il giornalista gastronomico Luca Bonacini, per valorizzare la “perla nera” dell’Alto Frignano.

con il primo fine settimana di festa dal 7 al 9 agosto, confermando una tradizione gastronomica molto partecipata.

in programma dal 13 al 16 agosto, con quattro giornate di musica, spettacoli e tradizioni che già nel weekend iniziano a richiamare l’attenzione del territorio.

dal 12 al 15 agosto, l’area dell’Oratorio di Via Trebbo si prepara alla Sagra dell’Assunta, appuntamento dedicato alla convivialità, alla cucina tipica, alla musica e allo sport, promosso dalla Parrocchia di San Biagio.