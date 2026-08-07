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Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

Dalla Bassa dove torna la sagra dell'anatra, all'appennino, dove si rinnova le festa Aseop a Pavullo e dei Lamponi a Barigazzo e di San Lorenzo a Montecuccolo

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La provincia di Modena entra nel fine settimana dell’8 e 9 agosto con un calendario ricco di iniziative che attraversano Appennino e pianura, mettendo al centro i comuni e le loro tradizioni, tra natura, musica, gastronomia e solidarietà. Di seguito i principali eventi

 

In appennino, a Barigazzo, prosegue la 40ª Festa dei Lamponi, cinque serate dedicate a lamponi, crescentine e solidarietà, con iniziative che animano le colline modenesi.

 

A Pavullo nel Frignano, la Chiesa di Montecuccolo ospita la Sagra di San Lorenzo, tre giornate tra momenti religiosi, convivialità e riscoperta del patrimonio locale. Sempre a Pavullo continua fino al 10 agosto la Festa Provinciale ASEOP, manifestazione benefica con cucina tradizionale, pizzeria, piadineria, area senza glutine e spettacoli gratuiti.

 

A Fiumalbo, domenica 9 agosto alle 17, l’Oratorio di San Michele Arcangelo accoglie il concerto “Storie di tango” del duo bandoneon–arpa composto da Andrea Coruzzi e Alessandra Ziveri, un viaggio musicale nella dimensione più intima del tango.

 

A Fiorano Modenese, la Riserva delle Salse di Nirano propone sabato 8 agosto l’iniziativa “Parchi e Riserve tra le stelle”, una serata dedicata all’osservazione del cielo estivo all’Ecomuseo Cà Rossa dalle 21 alle 23, con le guide dell’Ente Parchi Emilia Centrale e un telescopio a disposizione dei partecipanti.
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L’attività è gratuita, adatta dagli 8 anni in su e con prenotazione obbligatoria.

 

A Fanano, il fine settimana è segnato dal ritorno di “Fanano Città del Mirtillo”, che trasforma il centro storico nella capitale dei frutti di bosco. Domenica 9 agosto, in piazza Corsini dalle 17.30, è previsto lo show cooking dedicato al mirtillo nero selvatico con il maestro gelatiere Massimo Borellini e il giornalista gastronomico Luca Bonacini, per valorizzare la “perla nera” dell’Alto Frignano.

 

In pianura, Massa Finalese celebra la 125ª Sagra dell’Anatra con il primo fine settimana di festa dal 7 al 9 agosto, confermando una tradizione gastronomica molto partecipata.

 

A Spezzano, si avvicina la 178ª Fiera di San Rocco, in programma dal 13 al 16 agosto, con quattro giornate di musica, spettacoli e tradizioni che già nel weekend iniziano a richiamare l’attenzione del territorio.

 

A Maranello, dal 12 al 15 agosto, l’area dell’Oratorio di Via Trebbo si prepara alla Sagra dell’Assunta, appuntamento dedicato alla convivialità, alla cucina tipica, alla musica e allo sport, promosso dalla Parrocchia di San Biagio.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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