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Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

Le indagini dei Carabinieri hanno portato a individuare il responsabile di due furti di bevande presso la struttura in piazza

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I Carabinieri della Stazione di Zocca hanno concluso in fretta l'attività d’indagine iniziata dopo due episodi di furto di bevande ai danni dello stand gastronomico della Pro Loco di Zocca. Indagini che hanno portato ad identificare e denunciare in stato di libertà un 19enne, residente a Marano sul Panaro e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di almeno due furti commessi ai danni dello stand gastronomico in Piazza Martiri.
L’attività investigativa è stata avviata a seguito delle denunce presentate dall’associazione turistica, che aveva segnalato ripetuti ammanchi di bevande verificatisi presso la struttura, punto di riferimento per le iniziative estive organizzate nel centro del paese.
I tempestivi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di raccogliere elementi utili per risalire al presunto autore degli episodi, deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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