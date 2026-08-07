Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano

I Carabinieri della Stazione di Zocca hanno concluso in fretta l'attività d’indagine iniziata dopo due episodi di furto di bevande ai danni dello stand gastronomico della Pro Loco di Zocca. Indagini che hanno portato ad identificare e denunciare in stato di libertà un 19enne, residente a Marano sul Panaro e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di almeno due furti commessi ai danni dello stand gastronomico in Piazza Martiri.

L’attività investigativa è stata avviata a seguito delle denunce presentate dall’associazione turistica, che aveva segnalato ripetuti ammanchi di bevande verificatisi presso la struttura, punto di riferimento per le iniziative estive organizzate nel centro del paese.

I tempestivi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di raccogliere elementi utili per risalire al presunto autore degli episodi, deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

