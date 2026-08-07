I Carabinieri della Stazione di Zocca hanno concluso in fretta l'attività d’indagine iniziata dopo due episodi di furto di bevande ai danni dello stand gastronomico della Pro Loco di Zocca. Indagini che hanno portato ad identificare e denunciare in stato di libertà un 19enne, residente a Marano sul Panaro e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di almeno due furti commessi ai danni dello stand gastronomico in Piazza Martiri.
L’attività investigativa è stata avviata a seguito delle denunce presentate dall’associazione turistica, che aveva segnalato ripetuti ammanchi di bevande verificatisi presso la struttura, punto di riferimento per le iniziative estive organizzate nel centro del paese.
I tempestivi accertamenti svolti dai militari hanno consentito di raccogliere elementi utili per risalire al presunto autore degli episodi, deferito all’Autorità Giudiziaria competente.
Zocca, furto allo stand della Pro Loco, l'autore è un 19enne di Marano
Le indagini dei Carabinieri hanno portato a individuare il responsabile di due furti di bevande presso la struttura in piazza
I Carabinieri della Stazione di Zocca hanno concluso in fretta l'attività d’indagine iniziata dopo due episodi di furto di bevande ai danni dello stand gastronomico della Pro Loco di Zocca. Indagini che hanno portato ad identificare e denunciare in stato di libertà un 19enne, residente a Marano sul Panaro e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di almeno due furti commessi ai danni dello stand gastronomico in Piazza Martiri.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'
Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna
Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città
Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minutiArticoli Recenti
Carpi, scoperti 14 lavoratori extracomunitari completamente in nero in una sartoria
Vispo: la piazza di Carpi si trasforma in villaggio dello sport
Fondazione Fossoli: ad agosto aperture estive e visite guidate speciali
Spacciava nel parco di Villa Trenti a Vignola: arrestato ma libero con divieto di dimora