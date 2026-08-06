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Spacciava nel parco di Villa Trenti a Vignola: arrestato ma libero con divieto di dimora

Spacciava nel parco di Villa Trenti a Vignola: arrestato ma libero con divieto di dimora

L'uomo, 43enne, straniero, è stato fermato dalla Polizia Locale. Aveva appena ceduto hashish

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Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti servizi di controllo e presidio del Parco di Villa Trenti a Vignola, gli agenti della Polizia Locale hanno tratto in arresto un uomo straniero, classe 1983, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva due dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish a un uomo straniero, classe 1981. L'acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore di sostanze stupefacenti.

 

Al momento dell'intervento, il presunto spacciatore ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori, spintonando gli agenti nel tentativo di sottrarsi al controllo. Per tale motivo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito all'Autorità Giudiziaria anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Accompagnato presso il Comando della Polizia Locale per gli adempimenti di rito, è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti un telefono cellulare e la somma di 170 euro in contanti, ritenuta presumibile provento dell'attività di spaccio.
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Il telefono e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.
Nella giornata successiva, il Giudice, all'esito del rito direttissimo, ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti dell'indagato la misura del divieto di dimora nel Comune di Vignola.

'Questo arresto rappresenta un importante risultato dell'attività di controllo che la Polizia Locale svolge quotidianamente sul territorio - commenta il Comandante della Polizia Locale, Luca Di Niquili -. Il Parco di Villa Trenti è uno dei luoghi sui quali abbiamo concentrato una particolare attenzione, in risposta alle segnalazioni dei cittadini e alle criticità emerse negli ultimi mesi.
L'operazione conferma l'efficacia dei servizi mirati predisposti dal Comando e la professionalità degli operatori, che hanno affrontato con determinazione anche la reazione violenta dell'arrestato, garantendo il buon esito dell'intervento.'
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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