Per quattro giorni all'ospedale Ramazzini di Carpi, nel Modenese, il malfunzionamento dell'impianto di aria condizionata ha portato a temperatura
anche di 30 gradi all'interno di alcuni reparti, come Ortopedia ed Urologia.
A riportare la notizia è la stampa locale, dove si dà conto anche come nel pomeriggio di ieri i tecnici dell'Ausl siano riusciti a risolvere il problema. 'L'intervento - rende noto l'Ausl - ha dato esito positivo, consentendo il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto. La climatizzazione della struttura è progressivamente tornata ai normali livelli di efficienza'. Sull'episodio a intervenire è anche la sindacalista Giuseppina Parente, della Fials: 'Siamo alle solite. Ancora un cedimento strutturale al Ramazzini, e proprio in piena estate, in piena emergenza caldo con giornate afose, con operatori e pazienti che soffocano dal caldo'.
Carpi, corsie di ospedale a più di 30 gradi per malfunzionamento climatizzazione
La Fials attacca: ‘Siamo alle solite’. L'Ausl rassicura: ‘Impianto ripristinato’
Per quattro giorni all'ospedale Ramazzini di Carpi, nel Modenese, il malfunzionamento dell'impianto di aria condizionata ha portato a temperatura
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