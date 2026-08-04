Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Carpi il tenente Francesco Divincenzo ha sostituito il capitano Greta Tallone che, dopo circa quattro anni di apprezzato lavoro, ha lasciato il Comando del Reparto per ricoprire l’incarico di comandante della Sezione verifiche vomplesse presso il Nucleo di polizia finanziaria di Verona.

All’atto dell’assunzione del nuovo incarico, il vomandante Provinciale di Modena, colonnello Francesco Mazza, ha formulato i 'migliori auguri per il nuovo incarico al neo comandante della Compagnia di Carpi, ringraziando il capitano Tallone per il lavoro svolto nel suo periodo di comando'.

Il tenente Francesco Divincenzo, originario di Canosa di Puglia si è arruolato nel Corpo nel 2016 e frequentato il 118esimo corso “Monte Cimone IV” presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Nella sua carriera ha già rivestito l’incarico di Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Monfalcone, da dove proviene.