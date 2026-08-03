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Modena al buio: il centro storico ancora senza illuminazione pubblica

Modena al buio: il centro storico ancora senza illuminazione pubblica

Dopo il passaggio del gestore da Hera Luce a Edison, ancora disservizi segnalati dai cittadini

1 minuto di lettura

Continuano i disagi legati a guasti o disservizi nel servizio di illuminazione pubblica a Modena, dopo il passaggio del gestore da Hera Luce a Edison.

Nonostante l'intervento rassicurante del Comune di Modena circa tempestivi interventi messi in campo dai tecnici Edison (qui), questa sera erano nuovamente senza luce via Modonella, Campanella, Fonteraso, San Vincenzo, Gherada, Donzi, corso Accademia e piazzale San Domenico. A segnare i disagi negli impianti sono i cittadini stessi che da giorni denunciano il problema.

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