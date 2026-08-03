Unimore entra nella rete europea CECAM per le simulazioni molecolari

L’Università di Modena e Reggio Emilia entra a far parte di CECAM – Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire, una delle più prestigiose organizzazioni internazionali dedicate allo sviluppo di metodi computazionali avanzati e alla loro applicazione alle sfide di frontiera della scienza e della tecnologia.





Fondato nel 1969 e oggi con sede centrale presso l’EPFL di Losanna, CECAM ha svolto un ruolo pionieristico nell’affermazione delle simulazioni atomistiche e molecolari come strumento fondamentale della ricerca scientifica. La sua attività promuove la collaborazione tra ricercatori di discipline diverse attraverso workshop internazionali, scuole avanzate per giovani scienziati, programmi per lo sviluppo di nuovi algoritmi e software, incontri di discussione scientifica e progetti di ricerca congiunti.





L’ingresso di Unimore avviene attraverso CECAM-IT-SIMUL, nodo italiano fondato nel 2017 e costituito da un consorzio di importanti istituzioni universitarie e di ricerca nazionali. Il nodo, coordinato dal Dr. Marco De Vivo dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ha l’obiettivo di rafforzare la comunità italiana attiva nella modellistica e nelle simulazioni computazionali, favorendo la condivisione di competenze, infrastrutture e iniziative scientifiche.

Unimore sarà rappresentata all’interno del nodo dal prof. GiovanniMaria Piccini, docente del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

L’adesione colloca ufficialmente l’Ateneo nella rete internazionale CECAM e ne valorizza le competenze nel campo della chimica teorica e computazionale, delle simulazioni molecolari e dell’impiego dell’intelligenza artificiale per lo studio di materiali e processi chimici complessi.





'L’ingresso in CECAM-IT-SIMUL rappresenta un traguardo importante per Unimore – commenta il prof. Piccini – perché ci inserisce stabilmente in una comunità scientifica internazionale di altissimo livello e dalla storia prestigiosa. Significa poter contribuire direttamente alla definizione delle nuove frontiere delle simulazioni atomistiche e molecolari, creando al tempo stesso ulteriori opportunità di collaborazione, formazione e scambio per i nostri ricercatori e per le giovani generazioni di scienziati'.





La partecipazione alla rete consentirà a Unimore di ospitare e organizzare direttamente sul proprio territorio workshop, scuole scientifiche e incontri internazionali sotto l’egida di CECAM, assumendo un ruolo di primo piano nella promozione delle simulazioni atomistiche e molecolari. L’Ateneo potrà così diventare un punto di riferimento per la comunità scientifica del settore, richiamando a Modena ricercatori di livello internazionale, sviluppando nuove collaborazioni con centri di eccellenza europei e offrendo ulteriori opportunità di formazione e scambio a dottorandi e giovani ricercatori.





Le simulazioni atomistiche e molecolari permettono di osservare e prevedere il comportamento della materia su scale non direttamente accessibili agli esperimenti.

Si tratta di tecnologie sempre più centrali per la progettazione di nuovi materiali, catalizzatori, farmaci e processi chimici più efficienti e sostenibili, nonché per l’integrazione tra calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale.







