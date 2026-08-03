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Carta di identità cartacea da oggi non più valida per l'espatrio

Carta di identità cartacea da oggi non più valida per l'espatrio

I cittadini che devono recarsi all'estero dovranno essere muniti della Carta d'Identità Elettronica o del Passaporto. A luglio emesse a Modena 3.191 CIE

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Da lunedì 3 agosto la Carta d'Identità cartacea non è più valida per l'espatrio e tutti coloro che devono recarsi all'estero per vacanze o per lavoro dovranno essere muniti di Carta d'Identità Elettronica (CIE) e del Passaporto. Anche se le carte d'identità cartacee non ancora scadute continueranno a essere valide fino al 31 gennaio 2027, infatti, queste potranno essere utilizzate unicamente per accedere a servizi essenziali.

 

Nello specifico, il documento cartaceo potrà essere usato per l'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative; per i rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi; per il ritiro di posta e atti giudiziari e per il ritiro o il deposito di denaro presso banche, poste e altri istituti finanziari. Resta inoltre valida, fino alla scadenza riportata sul documento, per i rapporti contrattuali pubblici e privati stipulati entro il 3 agosto 2026.
Dal 3 agosto 2026, invece, la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio. Seppur previsto, inoltre, in mancanza delle istruzioni operative ministeriali, non è ancora rilasciabile il documento d'identità provvisorio valido anche per l'espatrio, della durata massima di sei mesi e non rinnovabile.

 

Proprio la scadenza del 3 agosto e l'impossibilità di uscire dai confini nazionali con il vecchio documento cartaceo, ha fatto segnare un piccolo record al Comune di Modena che, nel solo mese di luglio, ha emesso ben 3.191 Carte d'identità elettroniche.
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Cifra che porta a 18.887 le CIE rilasciate dall'anagrafe di via Santi dall'inizio dell'anno. Entrando più nel dettaglio, dal 31 ottobre 2025, data di avvio della campagna informativa, il numero dei documenti cartacei in circolazione è passato da 21.467 a 6.824. Di queste, 2.495 sono ormai giunte alla scadenza naturale, mentre 4.329 risultano ancora valide e sono state prorogate fino al 31 gennaio 2027 per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri adempimenti. Parallelamente cresce il ricorso alla Carta d'Identità Elettronica (CIE): nel Comune di Modena risultano attualmente 171.386 CIE in corso di validità, a cui se ne aggiungono 1.171 scadute.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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