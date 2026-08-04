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Pronto Soccorso di Carpi, va in pensione la dottoressa Giuseppina Paba

Pronto Soccorso di Carpi, va in pensione la dottoressa Giuseppina Paba

Dopo oltre 20 anni dedicati all'emergenza-urgenza, si conclude l'attività professionale del medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carpi

1 minuto di lettura

Dopo oltre 20 anni dedicati all'emergenza-urgenza, il primo agosto scorso si è concluso il percorso professionale della dottoressa Giuseppina Paba, medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carpi.

Specializzata in Malattie Infettive, dopo un’esperienza di cinque anni in un Pronto Soccorso del Piemonte nel 2004 ha preso servizio al Ramazzini in qualità di medico di PS, dedicando l'intera carriera professionale a questo ambito e accompagnando negli anni, con competenza e umanità, l’evoluzione di un servizio sempre centrale per la comunità.

Dal 2023 al 2025 ha ricoperto anche l’incarico di facente funzione della Direzione di Struttura Complessa del PS di Carpi, mettendo a disposizione esperienza, professionalità e conoscenza del contesto organizzativo e clinico, prima della nomina del dottor Sossio Serra, attuale Direttore del Pronto Soccorso di Carpi.

'La dottoressa Paba ha operato sempre con grande dedizione alla professione e attenzione alle persone, ai pazienti e ai colleghi – è il saluto dei professionisti che hanno lavorato con lei –. Un percorso che ha attraversato oltre vent'anni di cambiamenti della medicina d'urgenza, mantenendo saldo il senso di responsabilità e l'impegno quotidiano'.

Con il pensionamento si chiude una lunga e importante pagina professionale, ma resta il contributo dato in questi anni alla crescita del Pronto Soccorso di Carpi, in particolare ai professionisti più giovani, e alla comunità. 

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