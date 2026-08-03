Castelfranco, turni notturni per la polizia locale: dal Comune 25mila euro. La Lega: 'Non basta'

'Durante l’ultimo Consiglio comunale, è stata approvata la variazione di bilancio che ha consentito all'Amministrazione di Castelfranco Emilia di stanziare circa 25mila euro per finanziare servizi straordinari della Polizia Locale'. Lo rende noto l'amministrazione di Castelfranco.

Un investimento che si inserisce direttamente nel progetto Castelfranco SiCura e che traduce in termini concreti uno dei suoi principi fondamentali: la sicurezza nasce dalla presenza, e la presenza deve essere lì dove i cittadini la chiedono. Le risorse finanzieranno pattuglie aggiuntive nelle fasce orarie serali e notturne e nei punti del territorio che commercianti e residenti hanno segnalato come più critici. A supporto degli agenti della Polizia Locale sono stati coinvolti anche i volontari per la sicurezza delle associazioni d'arma del territorio, che hanno confermato la propria disponibilità anche in questa fase dell'anno, rafforzando ulteriormente la rete di presidio cittadino'.

'Abbiamo ascoltato cittadini e commercianti che nelle scorse settimane ci hanno chiesto maggiore impegno e maggiore presidio in termini di sicurezza - dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano -. Con la Polizia Locale abbiamo riorganizzato i turni, con turni straordinari soprattutto nella fascia serale e notturna, e abbiamo messo in campo anche le nostre risorse speciali: i volontari per la sicurezza delle varie associazioni d'arma che ci seguono tutto l'anno e che anche in questa fase hanno dato la loro disponibilità.

Ringrazio sentitamente sia gli agenti della Polizia Locale sia i volontari per questo ulteriore apporto alla nostra sicurezza, per rendere la nostra città più vivibile da parte di tutti'.





'La Lega di Castelfranco Emilia accoglie con favore le recenti dichiarazioni del sindaco Gargano e l'avvio dei presidi serali della Polizia Locale, riconoscendo positivamente l'ascolto delle preoccupazioni espresse da cittadini e commercianti. Da tempo la Lega denuncia il crescente disagio legato alla sicurezza urbana, portando avanti le istanze del territorio, anche attraverso una raccolta firme. I numerosi episodi di risse, aggressioni nei parchi e rapine avvenuti negli ultimi mesi, hanno reso evidente la necessità di un cambio di passo. L'introduzione dei turni serali della Polizia Locale e il coinvolgimento delle associazioni di volontariato rappresentano un primo segnale concreto e un utile deterrente contro criminalità e degrado. Si tratta di una scelta, che va nella direzione auspicata dalla Lega e da molti cittadini. Tuttavia, i provvedimenti emergenziali da soli non sono sufficienti. Per garantire un presidio stabile del territorio e presidi di controllo continuativi è indispensabile rafforzare l'organico della Polizia Locale - afferma Lodovica Boni della Lega di Castelfranco -.

Secondo lo standard definito dalla Lg Reg n.13/2018 il rapporto tra addetti di Polizia Locale e popolazione residente, in Comuni come Castelfranco Emilia deve corrispondere a 1:1000, la carenza di almeno 9 agenti non è pertanto giustificabile. Per questo, chiediamo all'Amministrazione di avviare al più presto un piano di assunzioni che consenta di colmare il divario e di programmare in modo strutturale il fabbisogno di personale. La sicurezza non può dipendere da interventi straordinari o temporanei'.