Un martedì mattina di caos e paura sul tratto modenese dell'autostrada A1. Intorno alle ore 8 di questa mattina, un camion che trasportava un carico di abbigliamento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre viaggiava in direzione sud, poco dopo il casello di Modena Nord, all'altezza del ponte sulla Via Emilia.
Il rogo ha devastato rapidamente il mezzo pesante, sprigionando un'altissima e densa colonna di fumo nero. La nube, spinta dal vento, ha parzialmente invaso i quartieri settentrionali della città, rendendo l'aria irrespirabile per diverse ore e allarmando i residenti.
Sul posto sono intervenute d'urgenza tre squadre dei Vigili del Fuoco di Modena, che hanno lavorato intensamente per domare l'incendio e mettere in sicurezza la carreggiata. Insieme a loro, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia hanno gestito i soccorsi e i rilievi del caso.
Pesantissimo l'impatto sulla viabilità: la corsia in direzione Bologna è rimasta bloccata, registrando chilometri di coda e forti rallentamenti che si sono riflessi anche sulla viabilità ordinaria della Via Emilia.
Camion con vestiti prende fuoco in autostrada, nuvola nera sulla città
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L'incendio è divampato intorno alle 8:00 di questa mattina in direzione Bologna. Pesanti i disagi alla circolazione autostradale e fumo visibile a chilometri di distanza
Un martedì mattina di caos e paura sul tratto modenese dell'autostrada A1. Intorno alle ore 8 di questa mattina, un camion che trasportava un carico di abbigliamento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre viaggiava in direzione sud, poco dopo il casello di Modena Nord, all'altezza del ponte sulla Via Emilia.
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