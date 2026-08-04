Modena, l'avvocato di Giovanni Esposito: 'Io sono libera, con i dirigenti Fdi non ho mai parlato della nomina'

'Mettiamo subito in chiaro una cosa. Io sto svolgendo e svolgerò unicamente il mio mandato professionale, scevro da ogni ideologia e condizionamento politico unicamente nell'interesse del mio assistito Giovanni Esposito e lo farò con tutta la deontologia e l'etica sempre tenuta'. Così l'avvocato Deborah De Cicco interviene dopo l'articolo de La Pressa nel quale si è sottolineata la sua militanza in Fdi, un partito che in questi giorni ha criticato, attraverso il capogruppo in Provincia Elisa Rossini, le iniziative dello stesso Esposito.

'Tutto il resto non conta e non è attinente al mio mandato. Sono avvocato penalista da 23 anni e dal 2023 iscritta a Fdi Modena, ma le due cose non vanno assolutamente accostate. Io credo nella tutela delle ragioni di Giovanni Esposito e ne ho assunto il mandato in modo consapevole. Noi avvocati non facciamo valutazioni se non di tipo professionale quando assumiamo un incarico (o almeno così dovrebbe essere). Pertanto confido che cessi al più presto questa sterile polemica e questo accostamento e ancora una volta non venga strumentalizzato il mio assistito. Tra l'altro proprio la storia passata di Giovanni, in quanto uomo di estrema sinistra, lontanissimo quindi dagli ambienti del centrodestra, dimostra la totale infondatezza di una commistione. In merito al mio partito dico, nessuna frattura particolare, anzi con i miei dirigenti non ho neanche mai parlato di questa mia nomina, che è nata tramite un amico comune che mi ha messo in contatto con Giovanni Esposito. Perché come detto io sono una donna e una professionista libera di prendere qualunque incarico professionale voglia, sostenendo solo le ragioni del mio assistito'.

