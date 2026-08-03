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E' morto Adriano Barbieri, addio al partigiano ‘Gallo’

E' morto Adriano Barbieri, addio al partigiano ‘Gallo’

Partigiano, militò giovanissimo nel terzo Battaglione Carlo della 36esima Brigata Garibaldi Bianconcini

1 minuto di lettura

'La scomparsa di Adriano Barbieri, il partigiano 'Gallo', è una perdita per la comunità intera dell'Emilia-Romagna. Con lui se ne va uno degli ultimi protagonisti della Resistenza, un testimone prezioso della nostra storia e un esempio di coraggio e amore per la libertà. Il suo impegno nel custodire la memoria democratica e i valori nati dalla lotta di Liberazione è un’eredità che abbiamo il dovere morale di raccogliere e tramandare alle future generazioni, affinché il sacrificio di ragazzi come 'Gallo' continui a essere la bussola della nostra democrazia. Ai familiari di Adriano Barbieri e a tutta la comunità di Imola, anche a nome della Giunta regionale, vanno l'abbraccio più sincero e il nostro cordoglio'.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, ricordano Adriano Barbieri, imolese deceduto all’età di 101 anni. Partigiano, militò giovanissimo nel terzo Battaglione 'Carlo' della 36esima Brigata Garibaldi 'Bianconcini'.

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