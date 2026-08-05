Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Anziani e ondate di calore, oltre i soliti consigli: il vero rischio è la disidratazione inconsapevole

Anziani e ondate di calore, oltre i soliti consigli: il vero rischio è la disidratazione inconsapevole

Incontro con il Dr. Marco Bortolotti, responsabile geriatria dell'Ospedale di Baggiovara: 'In diversi casi anche opportuna la rimodulazione della terapia farmacologica’

2 minuti di lettura
La scorsa notte il termometro oltre i 28 gradi ha segnato un nuovo picco nelle temperature minime, quelle che più di quelle diurne definiscono sono responsabili del disagio fisico provocato dal caldo. Nell’incontro a Baggiovara con il dottor Marco Bortolotti, responsabile della geriatria dell’Ospedale Civile, emerge un quadro che supera i soliti consigli estivi: gli anziani non solo bevono poco, ma faticano fisiologicamente ad adattarsi alle alte temperature. E in molti casi serve anche rivedere le terapie, soprattutto quelle che incidono su pressione e bilancio dei liquidi.

Non si tratta soltanto della scarsa idratazione, già di per sé un problema rilevante: è una difficoltà fisiologica più ampia, che rende gli anziani vulnerabili anche quando le temperature non sembrano estreme. Molti anziani, soprattutto si vivono soli difficilmente si rendono conto della carenza di liquidi, sentono bene il bisogno di idratarsi.
'Il colpo di calore, pur possibile, resta una condizione rara - sottolinea lo specialista - molto più frequente è la disidratazione, che provoca cali di pressione, alterazioni del bilancio idro-salino e conseguenze sul comportamento e sulle funzioni cognitive. Il medico insiste sul fatto che chi assiste un anziano deve saper riconoscere i primi segnali: un cambiamento nello stato di orientamento, un’irritabilità insolita, una reattività ridotta all’ambiente esterno.
Spazio ADV dedicata a novisad
Sono indizi che il caldo sta avendo un impatto diretto o indiretto sull’organismo e che richiedono attenzione immediata'

A complicare il quadro interviene la solitudine, che per molti anziani non è un dettaglio ma un fattore clinico. L’estate li espone a un doppio rischio, quello fisiologico e quello sociale. Senza una presenza attenta, la difficoltà a bere, a percepire la sete e a reagire ai segnali del corpo può diventare pericolosa. Bere di più, dunque, non basta. L’anziano non ha un forte stimolo della sete e spesso fatica a introdurre liquidi in quantità adeguata. Serve un monitoraggio costante, una proposta regolare di acqua e bevande fresche ma non ghiacciate, e un uso corretto di ventilatori e condizionatori, evitando l’esposizione diretta ai getti d’aria fredda che possono provocare sbalzi repentini'

Altro punto importante riguarda le terapie farmacologiche. In estate può essere necessario rimodulare i farmaci che agiscono sulla pressione o sul bilancio dei liquidi, come i diuretici. Il dottor Bortolotti chiarisce che 'questo non significa che il paziente debba sospendere autonomamente i medicinali, ma che deve rivolgersi al proprio medico curante per valutare se la terapia è ancora adeguata alle condizioni climatiche.
Il caldo modifica gli equilibri dell’organismo e ciò che è corretto in inverno può non esserlo nei mesi più critici.
Le raccomandazioni generali restano valide, ma non bastano. Ciò che spesso manca nei messaggi pubblici è la consapevolezza della difficoltà fisiologica dell’anziano ad adattarsi, la necessità di monitorare i segnali cognitivi, l’importanza di valutare le terapie e il ruolo decisivo di chi assiste, soprattutto quando la solitudine amplifica ogni vulnerabilità.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Immigrazione irregolare in Italia: nel 2026 calano gli sbarchi, aumentano i rimpatri

Immigrazione irregolare in Italia: nel 2026 calano gli sbarchi, aumentano i rimpatri

Assostampa attacca: 'La Procura di Modena impedisce la corretta informazione'

Assostampa attacca: 'La Procura di Modena impedisce la corretta informazione'

Tragedia sulla A22 tra Carpi e Campogalliano: muore 46enne di Formigine

Tragedia sulla A22 tra Carpi e Campogalliano: muore 46enne di Formigine

Modena, cantiere in via Mar Tirreno: 'I commercianti non erano stati informati'

Modena, cantiere in via Mar Tirreno: 'I commercianti non erano stati informati'