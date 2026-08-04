Modena, cantiere in via Mar Tirreno: 'I commercianti non erano stati informati'

'Come Federazione di categoria - spiega Daniele Mariani, titolare di un negozio in Via Mar Tirreno e Presidente di Fiesa Confesercenti Modena - ci teniamo a precisare che non c'è alcuna intenzione di fare polemica e che riconosciamo pienamente l'importanza del cantiere condotto da Inrete Distribuzione Energia spa (Società del Gruppo Hera) per la sicurezza della rete cittadina. Allo stesso modo, condividiamo la scelta di intervenire nei mesi estivi, periodo che tradizionalmente permette di ridurre i disagi generali al traffico cittadino'.
'Tuttavia, quando si tratta di strade a forte vocazione commerciale, una comunicazione preventiva rivolta agli esercenti fa la differenza.
'Chiediamo quindi al Comune di Modena, ai responsabili del cantiere e a chi si occupa del coordinamento dei lavori di rafforzare la comunicazione sul campo — anche attraverso il sito web del Comune e un'apposita cartellonistica — ricordando ai cittadini che i negozi di Mar Tirreno restano regolarmente aperti e raggiungibili, e proponiamo di definire per il futuro un canale di contatto diretto con le attività di zona prima dell'allestimento dei cantieri, così da coniugare l'avanzamento delle opere pubbliche con le esigenze di chi lavora', conclude Mariani.