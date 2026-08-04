Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, cantiere in via Mar Tirreno: 'I commercianti non erano stati informati'

Modena, cantiere in via Mar Tirreno: 'I commercianti non erano stati informati'

'Non essere stati informati dell'avvio effettivo degli interventi ha impedito ai commercianti di organizzare al meglio il proprio lavoro'

2 minuti di lettura
L'avvio dei lavori per il rinnovo delle condotte del gas all'incrocio tra via Nonantolana e via Mar Tirreno, partiti ieri 3 agosto e con termine previsto per il 5 settembre 2026, ha colto di sorpresa le tante attività di vicinato presenti nella via. Dal fruttivendolo al forno, fino alla macelleria, alla tabaccheria e alla merceria, gli esercenti della zona si sono ritrovati a gestire il cambio di viabilità e le deviazioni senza aver potuto avvisare per tempo la propria clientela.

'Come Federazione di categoria - spiega Daniele Mariani, titolare di un negozio in Via Mar Tirreno e Presidente di Fiesa Confesercenti Modena - ci teniamo a precisare che non c'è alcuna intenzione di fare polemica e che riconosciamo pienamente l'importanza del cantiere condotto da Inrete Distribuzione Energia spa (Società del Gruppo Hera) per la sicurezza della rete cittadina. Allo stesso modo, condividiamo la scelta di intervenire nei mesi estivi, periodo che tradizionalmente permette di ridurre i disagi generali al traffico cittadino'.

'Tuttavia, quando si tratta di strade a forte vocazione commerciale, una comunicazione preventiva rivolta agli esercenti fa la differenza.
Spazio ADV dedicata a novisad
Non essere stati informati dell'avvio effettivo degli interventi ha impedito ai commercianti di organizzare al meglio il proprio lavoro, di coordinare i fornitori per il carico e scarico merci e di indicare ai clienti abituali i percorsi alternativi previsti su via Mar Adriatico e Strada Santa Caterina', aggiunge Mariani.

'Chiediamo quindi al Comune di Modena, ai responsabili del cantiere e a chi si occupa del coordinamento dei lavori di rafforzare la comunicazione sul campo — anche attraverso il sito web del Comune e un'apposita cartellonistica — ricordando ai cittadini che i negozi di Mar Tirreno restano regolarmente aperti e raggiungibili, e proponiamo di definire per il futuro un canale di contatto diretto con le attività di zona prima dell'allestimento dei cantieri, così da coniugare l'avanzamento delle opere pubbliche con le esigenze di chi lavora', conclude Mariani.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico Modena: si sposta il Pronto Soccorso Oculistico

Policlinico Modena: si sposta il Pronto Soccorso Oculistico

Camion con vestiti prende fuoco in autostrada, nuvola nera su Modena

Camion con vestiti prende fuoco in autostrada, nuvola nera su Modena

Modena, l'avvocato di Giovanni Esposito: 'Io sono libera, con i dirigenti Fdi non ho mai parlato della nomina'

Modena, l'avvocato di Giovanni Esposito: 'Io sono libera, con i dirigenti Fdi non ho mai parlato della nomina'

Modena al buio: il centro storico ancora senza illuminazione pubblica

Modena al buio: il centro storico ancora senza illuminazione pubblica

Modena, sul ruolo di Giovanni Esposito Fdi si divide: Rossini lo attacca, ma il suo avvocato è nel direttivo Fdi

Modena, sul ruolo di Giovanni Esposito Fdi si divide: Rossini lo attacca, ma il suo avvocato è nel direttivo Fdi

Addio a Maria Lugli, protagonista della storia del volontariato modenese

Addio a Maria Lugli, protagonista della storia del volontariato modenese

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Caldo, a Modena e in Emilia prosegue l'allerta arancione per temperature estreme

Caldo, a Modena e in Emilia prosegue l'allerta arancione per temperature estreme

Guardia di Finanza di Carpi, il tenente Francesco Divincenzo ha sostituito Greta Tallone

Guardia di Finanza di Carpi, il tenente Francesco Divincenzo ha sostituito Greta Tallone

Terremoto in Toscana: forte scossa di magnitudo 4.3 vicino a Pisa, paura in tutta la regione

Terremoto in Toscana: forte scossa di magnitudo 4.3 vicino a Pisa, paura in tutta la regione

Unimore entra nella rete europea CECAM per le simulazioni molecolari

Unimore entra nella rete europea CECAM per le simulazioni molecolari