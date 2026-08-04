Modena, cantiere in via Mar Tirreno: 'I commercianti non erano stati informati'

L'avvio dei lavori per il rinnovo delle condotte del gas all'incrocio tra via Nonantolana e via Mar Tirreno, partiti ieri 3 agosto e con termine previsto per il 5 settembre 2026, ha colto di sorpresa le tante attività di vicinato presenti nella via. Dal fruttivendolo al forno, fino alla macelleria, alla tabaccheria e alla merceria, gli esercenti della zona si sono ritrovati a gestire il cambio di viabilità e le deviazioni senza aver potuto avvisare per tempo la propria clientela.'Come Federazione di categoria - spiega Daniele Mariani, titolare di un negozio in Via Mar Tirreno e Presidente di Fiesa Confesercenti Modena - ci teniamo a precisare che non c'è alcuna intenzione di fare polemica e che riconosciamo pienamente l'importanza del cantiere condotto da Inrete Distribuzione Energia spa (Società del Gruppo Hera) per la sicurezza della rete cittadina. Allo stesso modo, condividiamo la scelta di intervenire nei mesi estivi, periodo che tradizionalmente permette di ridurre i disagi generali al traffico cittadino'.'Tuttavia, quando si tratta di strade a forte vocazione commerciale, una comunicazione preventiva rivolta agli esercenti fa la differenza.Non essere stati informati dell'avvio effettivo degli interventi ha impedito ai commercianti di organizzare al meglio il proprio lavoro, di coordinare i fornitori per il carico e scarico merci e di indicare ai clienti abituali i percorsi alternativi previsti su via Mar Adriatico e Strada Santa Caterina', aggiunge Mariani.'Chiediamo quindi al Comune di Modena, ai responsabili del cantiere e a chi si occupa del coordinamento dei lavori di rafforzare la comunicazione sul campo — anche attraverso il sito web del Comune e un'apposita cartellonistica — ricordando ai cittadini che i negozi di Mar Tirreno restano regolarmente aperti e raggiungibili, e proponiamo di definire per il futuro un canale di contatto diretto con le attività di zona prima dell'allestimento dei cantieri, così da coniugare l'avanzamento delle opere pubbliche con le esigenze di chi lavora', conclude Mariani.