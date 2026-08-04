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Policlinico Modena: si sposta il Pronto Soccorso Oculistico

Policlinico Modena: si sposta il Pronto Soccorso Oculistico

Il servizio avrà sede nei rinnovati locali situati al piano rialzato, nelle vicinanze degli altri Pronto Soccorso, a partire da venerdì 7 agosto

2 minuti di lettura

L’area dedicata al pronto soccorso al piano rialzato del Policlinico di Modena si potenzia e uniforma ulteriormente grazie alla collocazione, a partire da venerdì 7 agosto, del Pronto Soccorso Oculistico, in prossimità dell’ingresso 2. Tale servizio, che ha un accesso diretto, senza passaggio dal Pronto Soccorso Generale, fino a oggi era collocato al terzo piano, ingresso 2. In questo modo, gli utenti non avranno bisogno di utilizzare ascensori o scale ma potranno dirigersi più velocemente all’accettazione entrando dall’ingresso 2 e seguendo il breve percorso sulla destra.

Tale azione rientra in un più ampio progetto “Policlinico 2030” che a sua volta è una parte di un complessivo intervento edilizio denominato AOU 2030. Il progetto è identificato da un logo dedicato e da una sezione specifica sul portale aziendale: https://www.aou.mo.it/AOU2030 a disposizione degli utenti. Nei prossimi anni il Policlinico di Modena, attraverso cantieri e azioni mirate, tutta la struttura inaugurata nel 1963 e successivamente ampliata e adeguata, sarà oggetto di una complessiva ottimizzazione e razionalizzazione dei reparti e dei servizi.

Con questo primissimo step il Pronto Soccorso Generale, il Pronto Soccorso Ortopedico, il Pronto Soccorso della Chirurgia della Mano e adesso anche il Pronto Soccorso Oculistico si trovano nello stesso livello, interconnessi tra loro e tutti facilmente e agilmente raggiungibili, anche per chi ha problemi di deambulazione, da altri varchi ospedalieri come quello dell’ingresso principale (ingresso 1) di via del Pozzo 71 e quello del Pronto Soccorso Generale su lato di via Giuseppe Campi.

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Il Pronto Soccorso Oculistico si trova con la sua nuova collocazione nelle vicinanze anche del “Punto di Ammissione-Dimissione” (ingresso 5), area protetta con la finalità di garantire al paziente con difficoltà di movimento l’accesso e l’uscita dalla struttura ospedaliera in condizione di comodità e sicurezza.


Orari accesso diretto

Il nuovo Pronto Soccorso Oculistico è dotato di tre ambulatori e un locale di accettazione che ha la funzione di accogliere i pazienti. Rimangono invariati gli orari del servizio resteranno i medesimi: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 19,30; domenica e festivi dalle 14,00 alle 19,30. Fuori dagli orari indicato è sempre presente un medico di guardia.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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