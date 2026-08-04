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Caldo, a Modena e in Emilia prosegue l'allerta arancione per temperature estreme

Caldo, a Modena e in Emilia prosegue l'allerta arancione per temperature estreme

Previste, anche per domani, mercoledì 5 agosto, temperature intorno a 38 gradi o localmente superiori con diffuse condizioni di disagio bioclimatico

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Nuova allerta arancione per temperature estreme. Prevista nelle zone di pianura e della prima collina, anche per mercoledì 5 agosto, la persistenza di temperature massime elevate (intorno a 38°C o localmente superiori) con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. A dirlo è il nuovo bollettino diramato dalla Regione Emilia-Romagna che prevede, per il pomeriggio di domani, anche la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, con possibili effetti associati occasionali.

Come riportato sul sito di Arpae, la nuova ondata di calore che in questi giorni sta interessando il nostro territorio – la quarta dall’inizio dell’estate – è determinata dall’espansione verso il Mediterraneo di un promontorio di alta pressione subtropicale, associato a un’avvezione di aria molto calda. L’aumento termico interessa anche le ore notturne: l’accumulo di calore impedisce infatti un significativo raffrescamento, con temperature minime che non scendono sotto i 24-25 °C, in particolare nelle aree urbane.

Le elaborazioni modellistiche a medio termine indicano, per la settimana in corso, temperature medie superiori di circa 5 °C rispetto ai valori climatologici. Nelle prossime settimane si prospetta, invece, una possibile attenuazione dell’anomalia, pur con temperature che potrebbero mantenersi ancora superiori alla norma. La tendenza a questa distanza temporale presenta tuttavia margini di incertezza e sarà aggiornata con le prossime elaborazioni.

La principale conseguenza dell’ondata di calore sarà la presenza di condizioni diffuse di disagio bioclimatico, favorite sia dalle elevate temperature diurne sia dalla scarsa attenuazione del caldo durante la notte.

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